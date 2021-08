De 15e rit van de Vuelta 2021 was een zware bergetappe en met morgen een rustdag had het halve peloton zijn zinnen gezet op etappewinst. De een na de andere groep probeerde het zonder echt weg te mogen van het peloton waardoor in het eerste uur een ruim 51 kilometer afgelegd werd. Uiteindelijk wisten Maxim van Gils, Rafal Majka en Fabian Aru - die na deze Vuelta zijn fiets aan de wilgen hangt - net voor de eerste klim van de dag een gat te slaan. Daarchter ging een groep met o.a. Wout Poels en Steven Kruijswijk in de achtervolging. Aru en Majka wisten met een voorsprong van ongeveer 2 minuten over de top te komen. Halverwege de 2e klim van de dag besloot Rafal Majka met nog ruim 87 kilometer te gaan Aru achter zich te laten. Steven Kruijswijk zette daarachter solo de achtervolging in maar dichter dan 90 seconden kwam de Jumbo-Visma-renner nooit waardoor de UAE-renner weer een imposante zege op zijn palmares mag bijschrijven.

In de groep der favorieten bleef het wederom rustig. Alleen Adam Yates probeerde op de slotklim weg te komen maar meer dan 15 seconden voorsprong aan de meet zat er niet in waardoor Odd Christian Eiking op de 2e rustdag nog steeds het rood om de schouders heeft. Dinsdag trekt het peloton verder.



