Vuelta a España La Vuelta | Deze lange weg heeft Remco Evenepoel afgelegd naar zijn moment van glorie 33 MINUTEN GELEDEN

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

De 96 kilometer die het peloton nog moet afleggen tot de streep in de Spaanse hoofdstad zijn niet de meest boeiende van allemaal. Het wordt vanuit Las Rozas simpelweg de kilometers aftellen totdat Evenepoel ook officieel winnaar is van de Vuelta. Het is nu nog slechts officieus, maar het gaat niet meer mis. Dat bestaat gewoon niet.

De grootste overwinning uit de carrière van Evenepoel is een feit. Misschien kwam die zege uiteindelijk nog wel ‘gemakkelijker’ en met meer overmacht tot stand dan vooraf was aangenomen, al blijft het zone dat Primoz Roglic wegviel bij aanvang van de slotweek.

Laten we daar niet te lang over twisten, Evenepoel is de volledig terechte winnaar van de Ronde van Spanje. Maar er wordt in Madrid ook nog een laatste dagwinnaar gezocht. Het kan haast niet anders of het peloton sprint nog één keer af.

Weet Mads Pedersen zijn kwartet te voltooien, maakt Tim Merlier het Belgische feestje compleet? Vergeet ook Pascal Ackermann niet en dan is er nog Danny van Poppel, die al heeft laten zien snelle benen te hebben. Al kan ook blijken dat het doen van een lead-out hem toch het best ligt.

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 78:00:12

2. Enric Mas +2:05

3. Juan Ayuso +5:08

4. Miguel Ángel López +5:56

5. João Almeida +7:16

6. Thymen Arensman +7:56

7. Carlos Rodriguez +7:57

8. Ben O’Connor +10:30

9. Rigoberto Úran +11:04

10. Jai Hindley +12:01

