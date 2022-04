Het grootste deel van de dag was er een kopgroep van tien man aan de rest van het peloton ontsnapt. Daryl Impey, Luc Wirtgen, Jens Reynders, Simon Guglielmi. Bruno Armirail, Chris Juul Jensen, Jimmy Janssens, Morten Hulgaard, Valentin Ferron en Pierre Rolland kozen het hazenpad, maar echt veel ruimte kreeg de groep niet. Ver boven de drie minuten kwam het verschil niet uit.

Het peloton hield de kopgroep dus onder controle, maar raakte wel een van de kanshebbers van vandaag kwijt. Tom Pidcock moest al ver voor de finale zich aandiende opgeven . Op de eerste passages van de Muur van Huy zat de Brit al ver van achter en dus was het duidelijk dat hij zich vandaag verre van goed voelde. Het is een nieuw hoofdstuk in een tot nu toe teleurstellend voorjaar van Pidcock.

De kopgroep viel vervolgens uit elkaar en het peloton liet ze nog even spartelen. De ploegen van de favorieten hadden het tempo echter dusdanig hoog liggen dat het duidelijk was dat de kopgroep, zoals eigenlijk altijd in de Waalse Pijl, kansloos was. Op ongeveer tien kilometer van de streep werden de laatste koplopers opgeraapt.

Finale op de Muur van Huy

Het peloton ging op weg naar de voorlaatste beklimming van de dag. Hier plaatste de mannen van Cofidis met drie man een versnelling om Remy Rochas te lanceren. Mauri Vansevenant probeerde namens Quick-Step aan te sluiten. Dit lukte met moeite en ook Kragh Andersen kwam aansluiten, waardoor er drie man op kop kwamen met nog vijf kilometer te gaan, maar Rochas kon al snel niet volgen.

Vansevenant liet Kragh Andersen al het kopwerk doen, aangezien de Belg zijn kopman Alaphilippe nog in het peloton had zitten. Ineos-Grenadiers besloot vervolgens de achtervolging in te zetten en voerde het tempo op kop van het peloton op. Het duo begon met ongeveer tien seconden voorsprong aan de Muur van Huy en dat bleek niet voldoende.

Dus viel de beslissing, zoals we gewend zijn, op de stijle Muur van Huy. De favorieten besloten lang te wachten en uiteindelijk was het Dylan Teuns die een versnelling plaatste. Topfavorieten Pogacar en Alaphilippe moesten passen en alleen veteraan Alejandro Valverde kon mee met de Belg. Op enkele meters van de streep liepen de benen van Valverde echter vol, waardoor Teuns de Waalse Pijl op zijn naam schreef.

