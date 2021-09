WK wielrennen | Van Aert gaat in best mogelijke vorm voor hoofdprijs

Er is geen Belg die niet verwacht dat Van Aert in de regenboogtrui wordt gehuld, maar het moet nog wel allemaal eventjes gebeuren. Met de vorm lijkt het alvast goed te zitten. “Ik denk dat ik in de best mogelijke vorm steek”, erkent Van Aert tegenover onze verslaggever.

“Ik voel me goed de laatste weken en ben top voorbereid op het WK. Er is meer spanning dan bij andere WK’s, maar voor nu geeft me dat juist een goed gevoel. Ik denk aan de vele fans die langs de kant van de weg staan en kijk ernaar uit om alles te ervaren.”

Druk op de schouders

De druk op zijn schouders is immens, maar Van Aert lijkt er niet onder gebukt te gaan. “Het is een droom om in deze positie te verkeren en een WK in eigen huis mee te maken. Als ik dan de man ben die iedereen in de gaten houdt, geeft dat een goed gevoel. Er is veel druk, maar ik probeer het ook mee te nemen.”

Er viel Van Aert tijdens de laatste verkenning in Leuven niet direct iets bijzonders op. “Ik ken de wegen hier, die hebben voor mij geen verrassingen. Het was wel goed om het parcours een keertje te rijden in bijzijn van de ploeg en zonder verkeer. Dat was het grote verschil, dat de weg was afgesloten. Het was leuk om alvast een beetje sfeer te proeven.”

