Haar ploeg Movistar heeft de contractverlenging en het naderende afscheid van Van Vleuten aangekondigd in een persbericht. Hierin geeft ze ook zelf een reactie. "Ik wil graag stoppen op een moment dat ik nog op het hoogste niveau ben, strijdend om de winst in de belangrijkste races."

Perspectief

Bij haar huidige ploeg Movistar ziet ze het meeste perspectief om haar huidige niveau nog een jaar vast te houden. "Ik zag mezelf nog niet stoppen. Ik ben nog steeds super gemotiveerd en wil het team helpen om vooruitgang te boeken."

"Ik zie dat dit proces nog in volle gang is en wil niet halverwege weggaan", vervolgt Van Vleuten. "Twee jaar is een korte periode. Met nog een jaar is het compleet, een mooie cyclus. Ik twijfel er niet aan dat Movistar na 2023 de stijgende lijn blijft doortrekken."

Olympische titel

Door haar naderende afscheid verdedigt Van Vleuten niet haar olympische titel tijdens de tijdrit in Parijs. "Mensen vragen zich vast af waarom ik hiervoor niet nog een jaar doorga, maar het is voor mij nooit om specifieke doelen of races gegaan. Ik ben altijd met de lange termijn bezig geweest."

Het afscheid zal emotioneel zijn, weet de drievoudige wereldkampioen. "De dag dat ik het peloton verlaat, doe ik dat met een traan, want ik houd van deze sport. Maar als ik stop, wil ik dat aan de top doen. Daarna ga ik kijken naar de volgende uitdagingen van mijn persoonlijke leven."

