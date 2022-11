Vorig jaar werd Tietema prof bij Bingoal Pauwels. Een stunt was het zeker, maar helemaal uit de lucht vallen kwam het niet. Hij had immers al een verleden als talentvol wielrenner. Vanwege huidproblemen moest hij echter een stop zetten op zijn sportieve ambities.

Nieuwe passie

Wielervideo’s maken voor YouTube met zijn vrienden Devin van der Wiel en Josse Wester werd na het opbergen van de fiets zijn nieuwe passie. Samen deden zij dat net even anders dan gebruikelijk en openden met hun humor deuren die voor anderen gesloten bleven. Zo maakten ze met hun video’s in de Tour de France flink wat vrienden in het peloton en kregen daardoor steeds meer voor elkaar. En dit had ook effect op het aantal volgers.



Het bleef niet alleen bij toekijken vanaf de kant. De jongens gingen ook zelf wielrennen en maakten grote stappen vooruit. Het lukte Tietema om zijn huidproblemen onder controle te krijgen en zelfs een contract af te dwingen bij Bingoal Pauwels. "Het was een geweldige kans, heel bijzonder om mee te maken. Ik maakte direct veel progressie."

Kopgroep

Tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne van dit jaar reed hij lange tijd in de kopgroep. "Ik ben mij altijd heel bewust geweest van mijn mogelijkheden en heb ook op die manier gereden. Ik heb daarom niet geacteerd dat ik niet kon meerijden of zo. Ik heb tegen de jongens in de kopgroep gezegd dat ik alles zou geven, zo lang mogelijk en dat heb ik ook gedaan."



"Ik heb het in het afgelopen seizoen soms ook heel zwaar gehad. Wanneer je niet het absolute topniveau hebt, dan heb je de regie van de koers niet in handen. Dan is het soms hopen dat ze niet vanaf het begin volle bak gaan koersen en het bij elkaar blijft. Ik ben soms echt wel eens op mijn plek gezet."



Tietema genoot van de kans, maar besefte ook dat hij niet alleen maar wielrenner wilde zijn. "Ik kan niet vijf uur trainen of koersen en de rest van de dag op bed liggen. Ik heb altijd de drive gehad om meer te doen. Ik heb in het jaar bij Bingoal Pauwels ervaren welke impact je kunt hebben door daadwerkelijk in het peloton te rijden en die ervaring neem ik mee naar volgend jaar. Met die combinatie gaan we verder aan de slag."

Volle bak trainen

De 27-jarige Zwollenaar wil met de nieuwe ploeg sportief naar een hoger niveau groeien, maar is ook realistisch. "Ik ga volle bak trainen, maar de ploeg moet niet om mij draaien. Mijn rol is natuurlijk ook anders. Ik heb binnen het team nog meer verplichtingen en die zullen de andere renners minder hebben.”



"Omdat we dit zelf opzetten, kan ik bovendien nog meer voldoening halen wanneer andere renners successen boeken. Dus daar ga ik me in de koers 100 procent voor inzetten."

Wie die andere renners zijn, blijft nog een verrassing. "Het wordt geen opleidingsploeg met alleen maar jonge talenten. We gaan aan de slag met Nederlandse en Belgische renners die de potentie hebben om te groeien naar het niveau dat we voor ogen hebben."

Bevestigen

Meerijden in het peloton is voor Tietema niet voldoende. Tijdens de bekendmaking van de komst van de ploeg liet hij al doorschemeren dat hij zo snel mogelijk met TDT-Unibet Cycling Team wil doorstromen naar de ProTour om wedstrijden op het hoogste niveau te kunnen rijden. Hierbij krijgt hij de volledige steun van sponsor Unibet dat een samenwerking is aangegaan die verder loopt dan alleen 2023.



"We willen in het komende seizoen bevestigen dat we een professionele wielerploeg zijn met de potentie om tussen de topploegen te horen. De mensen moeten zien dat dit plan serieus is en denken ‘oke, die gasten kunnen er echt wat van’."

Gesprekken

Hugo Haak, voormalig succescoach op de baan, moet hiervoor als sportief directeur de basis leggen. Tietema: "Het was voor ons al snel duidelijk dat we een professional op deze stoel moeten zetten. Dit is niet iets wat we zelf willen en kunnen doen. Ik vond het spannend om hem te bellen. Maar gelukkig kende hij ons al en wist waarmee we bezig zijn. Dat maakte de gesprekken gemakkelijk."



"We hebben aangegeven dat alles nog een wit A4-tje is er een compleet nieuwe ploeg moet worden opgezet. We hebben direct duidelijk kunnen maken dat we serieus zijn. Zoals wij dat overigens altijd zijn geweest. Natuurlijk maken we video’s voor YouTube, maar iedereen die ons kent, weet dat we super professioneel zijn. Als we ergens voor gaan, dan gaan we er ook echt voor."



"Hugo pakte dat goed op, er was direct een klik. Zijn enige focus is om een goed professioneel team neer te zetten dat door kan stoten naar een hoger niveau. En natuurlijk hebben we daarnaast een mediateam dat om ons heen beweegt. Maar dat is verder niet anders dan bijvoorbeeld Movistar met die Netflix-documentaire of Jumbo-Visma dat zich door een cameraploeg laat volgen. Onze video’s zijn alleen voor YouTube en misschien net iets anders dan voor een documentaire. Uiteindelijk versterkt het een het ander. Het zit elkaar niet in de weg."

Eigen projecten

Naast het volgen van de nieuwe ploeg wil Tietema ook andere wielervideo’s blijven maken. Zo zullen Wester en Van der Wiel ook eigen projecten gaan doen en is de kans groot dat het drietal volgend jaar zomer weer op hun ludieke manier de Tour de France gaat volgen.



"Elk nieuw hoofdstuk is weer groter dan het vorige. Het is een heel mooi proces. Maar we willen ook blijven doen waarmee we ooit zijn begonnen. Soms moet je dan over de ploeg heen stappen en uitzoomen op hoe mooi de totale wielersport is. We hebben er allemaal belang bij om het wielrennen groter te maken."

