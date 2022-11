Wielrennen

Tijdens een interview met het AD blikt Vader terug op zijn valpartij en op de loodzware periode die volgde. "Mijn pedaal tikte het asfalt aan in een snelle bocht, toen ben ik met beide hand van het stuur afgegleden en over de vangrail gekatapulteerd. Ik maakte een duiklvucht en lag tien meter lager en twintig meter verder toen ze me vonden."

"Ik heb het laatst eens teruggekeken op mijn fietscomputer, hoe hard ik op dat moment ging. Ik fiets toen 73, 74 kilomter per uur", vertelt de renner van Jumbo-Visma. Na zijn val belandde Vader in een coma, twaalf dagen later kwam hij pas bij. "Er zit een gat van twee weken in mijn geheugen, het laatste wat ik me kan herinneren is een paar dagen voor de valpartij."

Hulp bij eten

Na zijn coma, volgde voor Vader een pittige revalidatie. De Nederlander, die ook op de mountainbike fiets, verloor tien kilo tijdens zijn periode in het ziekenhuis. "Ik moest helemaal vanaf nul beginnen. Eerst staan, stapjes zetten, toen lopen, douchen en op mijn tenen staan. Ik kon in het begin niet zelf eten."

"Mijn coördinatie was zo slecht dat ik het naast mijn mond stopte. De eerste keer op de hometrainer trapte ik dertig watt, ik voelde me zwak. In juni kon ik wel weer naar buiten om te fietsen, toen ben ik naar Spanje vertrokken en daarna reed ik de CRO Race in Kroatië."

Over komend seizoen denkt Vader nog niet teveel na, maar de artsen hebben hem wel gewaarschuwd. "Ik heb nog een stent in mijn halsslagader en neem bloedverdunners. Dat laatste kan gevaarlijk zijn, de dokters hebben me verteld dat er een risico op een interne bloeding is als ik op mijn hoofd val. Uiteindelijk is alles overwogen en is de conclusie dat ik er mee kan koersen."

Milan Vader kwam na zijn val hard terecht in het gras tijdens de Ronde van het Baskenland.

