Wielrennen | Portret van de familie Bäckstedt waar wielersucces in het dna zit

“Mijn ouders hadden niet verwacht dat ik en mijn zus wielrenner zouden worden. Anders hadden ze een huis gekocht met een grotere garage.”

Zoe Bäckstedt beleefde haar doorbraak dit jaar op het wereldkampioenschap in Leuven. De Britse werd wereldkampioen bij de junioren. Haar succes kwam nog meer in het nieuws doordat niemand minder dan haar vader de wedstrijd voor Eurosport van commentaar voorzag.

Vader Magnus: “Ik twijfel of het een goed idee was dat ik commentaar gaf bij deze wedstrijd, maar mijn reactie laat zien welke passie wij hebben voor de sport. Als ze grote successen behaalt dan leef je met ze mee.”

Magnus Bäckstedt, die in 2004 zijn grootste wielersucces behaalde door Parijs-Roubaix te winnen, heeft in het verleden zijn dochter wel gecoacht. Daar is hij nu mee gestopt. “Zodra ik haar aan iemand over kon laten, heb ik dat gedaan. Hoe meer ik vader kan zijn hoe beter het is. Nu ben ik samen met mijn vrouw de mecanicien, chauffeur en sponsor.”

Naast de weg is Zoe ook actief op de mountainbike, de baan en in het veld. Dit seizoen is ze zelfs in de Europese kampioenstrui te zien dankzij haar zege tijdens het EK voor junioren, ook op de VAM-berg.

Vader geniet

Het jonge talent zegt geen extra druk te ervaren door eerdere successen. “De enige druk die je op jezelf kan leggen is interne druk en ik probeer dat niet te doen door met veel plezier de wedstrijden te rijden.”

Voor vader Bäckstedt zijn de successen die zijn dochter behalen een stuk mooier dan zijn eigen prestaties. “Je ziet hoe hard ze ervoor werken waardoor ik er meer van geniet.”

