Wielrennen

Pogacar bereidt zich voor op de Canadese eendagskoersen in Quebec en Montréal van dit weekend. De kopman van UAE Team Emirates heeft de Vuelta nauwlettend gevolgd. “Ik heb bijna alles gezien, het is uitstekend entertainment na mijn trainingen.”

De 23-jarige klimmer is onder de indruk van Remco Evenepoel. “Het ziet er super goed uit, hij maakt indruk. Maar dat verrast me niet, dit zat er al een tijdje aan te komen. Het komt er nu ook uit in een grote ronde.”

Ad

Driestrijd

Vuelta a España La Vuelta | Evenepoel deelt alsnog handtekening uit aan twee opdringerige fans EEN UUR GELEDEN

Pogacar verwacht de komende jaren nog veel met de Belg uit te kunnen vechten. “Het gaat heel interessant worden met Remco er bij, ik verwacht ook nog meer concurrentie de komende jaren.”

De Sloveen hoopt dat Egan Bernal ook weer zijn duit in het zakje kan gaan doen in de grote rondes. De Colombiaan is weer terug in koers na zijn zware valpartij in januari. “Ik hoop dat Egan weer terugkeert op zijn oude niveau. Dan gaan we nog leuke jaren tegemoet”, kijkt Pogacar vooruit.

WAAR KIJK JE?

Volg Tadej Pogacar in Canada tijdens de GP van Québec en de GP van Montréal op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+