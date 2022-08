Egan Bernal botste in januari dit jaar tijdens een training in de buurt van Bogóta op hoge snelheid tegen een stilstaande bus en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De Colombiaanse klimmer brak bij het ongeluk zijn dijbeen, knieschijf, verschillende rugwervels en liep een klaplong op.

Bernal werd met spoed geopereerd en hield er wonder boven wonder uiteindelijk niets aan over. “Op een zeker moment was er een kans van 95 procent dat ik verlamd zou raken. Bijna verloor ik zelfs mijn leven terwijl ik deed wat ik het allerliefste doe”, zei hij destijds op Twitter

Ware kracht karakter

En nu staat Bernal na zeven maanden dan eindelijk weer op de startlijst van een wielerwedstrijd. Het wordt zijn eerste koers sinds de Vuelta a España van 2021.

Ploegmanager Rod Ellingworth bewondert de veerkracht van zijn renner. “Als je ziet waar Egan maanden geleden was, is het ongelofelijk wat voor vooruitgang hij heeft geboekt. Hij heeft de wereld de ware kracht van zijn karakter getoond. We zijn nog steeds op weg, maar het opstellen van Bernal in de Ronde van Denemarken is een welverdiende mijlpaal.”

