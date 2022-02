Wielrennen

Declercq moest vorige week na de eerste etappe ziek de Ronde van de Algarve verlaten. Maagproblemen was de officiële verklaring van zijn ploeg. "Ik voelde mij daarna enkele uren heel slecht. We wisten niet meteen wat er aan de hand was, maar later kwam de diagnose van pericarditis”, schrijft Declercq op Instagram waarbij hij de dure naam van de hartkwaal gebruikt.

Symptomen

Declerq blijft optimistisch. "Het enige dat ik nu kan doen, is het doktersadvies volgen. Maar ik probeer sterker terug te komen." Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met Declercq. "De symptomen zijn verdwenen. Op lange termijn kan het ook geen kwaad. Ik kan de komende weken niet fietsen en mis daarom mijn geliefde voorjaarsklassiekers . Ik ga The Wolfpack steunen met een bloedend hart, figuurlijk dan."Declerq blijft optimistisch. "Het enige dat ik nu kan doen, is het doktersadvies volgen. Maar ik probeer sterker terug te komen."

Belangrijke kracht

Declercq is een belangrijke kracht in de voorjaarsploeg van Quick-Step Alpha Vinyl. Als knecht staat hij onder andere renners als Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Zdenek Stybar en Florian Sénéchal bij.



Winnen doet de renner van ‘The Wolfpack’ zelden. Wel eindigde de 32-jarige Belg in 2020 als tweede in Brugge – De Panne, achter ploeggenoot Lampaert.

Met een vierde plaats in de Saudi Tour was hij uitstekend aan dit seizoen begonnen. In de vierde etappe eindigde hij bovendien als derde.

