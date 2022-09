Het programma

Er staan maar liefst zeven verschillende onderdelen op het programma in Australië. De grootste aandacht gaat uiteraard uit naar de individuele wegwedstrijden, maar ook de tijdritten in ploegenverband en de jeugdwedstrijden zijn zeker de moeite waard. Nederland kan op deze onderdelen namelijk hoge ogen gooien.

In Wollongong is het acht uur later dan in Nederland, dus wie gewend is om in de namiddag naar de koers te kijken, moet even schakelen. De meeste wedstrijden zijn in de nacht of vroeg in de ochtend. Wil je alles zien, zorg dan dat je wekker goed gezet is.

Zondag 18-09-2022: Individuele Tijdrit Elite Vrouwen. Start om 01:35 uur Nederlandse tijd.

Zondag 18-09-2022: Individuele Tijdrit Elite Mannen. Start om 05:40 uur Nederlandse tijd.

Maandag 19-09-2022: Individuele Tijdrit onder 23 Mannen. Start om 05:20 uur Nederlandse tijd.

Woensdag 21-09-2022: Team Mixed Relay. Start om 06:20 uur Nederlandse tijd.

Vrijdag 23-09-2022: Wegwedstrijd onder 23 Mannen. Start om 05:00 uur Nederlandse tijd.

Zaterdag 24-09-2022: Wegwedstrijd Elite Vrouwen. Start om 04:25 Nederlandse tijd.

Zondag 25-09-2022: Wegwedstrijd Elite Mannen. Start om 02:15 uur Nederlandse tijd.

Onderdelen

De meeste onderdelen spreken redelijk voor zich. De wegwedstrijd bij de elite voor mannen en vrouwen is een eendagsrace zoals we die het hele jaar door zien. Hetzelfde geldt voor de individuele tijdritten en de jeugdwedstrijden zijn simpelweg voor mannen en vrouwen die de leeftijd van 23 jaar nog niet zijn gepasseerd.

Er is echter één onderdeel dat niet vaak op televisie voorbijkomt. De Team Mixed Relay van woensdag 21 september is een interessant en leuk onderdeel. De ploeg bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. De mannen beginnen met de tijdrit als ploeg van drie. Zodra de mannen over de finish komen, krijgen de vrouwen groen licht op hun startpodium.

Daarna is het simpelweg kijken welk team gezamenlijk de beste tijd heeft neergezet. Vorig jaar was het Nederland dat met Koen Bouwman, Jos van Emden, Bauke Mollema, Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus en Ellen van Dijk de zilveren medaille pakte. Vooral de dames maakten grote indruk door een flink gat met Italië goed te maken.

Dit jaar doen namens Nederland opnieuw dezelfde dames mee, maar Bauke Mollema krijgt gezelschap van Mathieu van der Poel en Daan Hoole in plaats van Jos van Emden en Koen Bouwman. Op papier maakt dit zestal een goede kans op goud.

WK wielrennen | Zilveren medaille Nederland op gemengde ploegentijdrit

Parcours

We trappen de week af met de tijdrit voor mannen en vrouwen. Het parcours is voor het eerst op een WK identiek. 34,2 kilometer lang moeten de mannen en vrouwen in hun eentje een race tegen de klok afwerken. Onderweg zijn er 312 hoogtemeters en het parcours is redelijk technisch. De vraag is dus in hoeverre het geschikt is voor de pure wattage-monsters. Voor de Mixed Team Relay en de tijdrit onder 23 is een korter parcours opgetuigd van 28,8 kilometer lang.

Het parcours voor de wegwedstrijd is bij de mannen 266,9 kilometer lang. Onderweg moeten maar liefst 3945 hoogtemeters bedwongen worden en dus is de wedstrijd een stuk minder goed geschikt voor sprinters dan in eerste instantie gedacht werd. Het begin van de wedstrijd zal zich rondom Wollongong afspelen, waarna een lokale ronde van 17,1 kilometer door de sta twaalf keer op het programma staat. Onderweg zijn er meerdere beklimmingen, waarbij het stijgingspercentage zelfs richting de 14 procent gaat.

Het parcours voor de vrouwen is grotendeels gelijk aan dat van de mannen. Het enige verschil is dat er in plaats van twaalf lokale rondes, zes lokale rondes afgewerkt worden. Hierdoor komt de totale afstand voor de dames neer op 164,3 kilometer en is het aantal hoogtemeters 2433.

Favorieten tijdrit mannen

Bij de mannen doen er veel interessante namen mee aan de individuele tijdrit. Fillippo Ganna is uiteraard aanwezig om zijn tweevoudige wereldtitel te verdedigen en behoort altijd tot de topfavorieten als er een tijdrit op het programma staat.

De grootste concurrentie komt waarschijnlijk van twee Stefans uit Zwitserland. Stefan Küng en Stefan Bissegger hebben Ganna allebei weten te verslaan dit jaar en zullen als specialisten gebrand zijn op een eerste wereldtitel.

Ten slotte zijn er nog twee namen waar altijd rekening mee gehouden moet worden. Tadej Pogacar en Remco Evenepoel komen namens Slovenië en België in actie tijdens de tijdrit. Dat Pogacar boven zichzelf uit kan stijgen in tijdritten hebben we al meerdere malen gezien en Remco Evenepoel maakte in de Vuelta grote indruk door de concurrentie weg te blazen in de race tegen de klok. Kan de kersverse winnaar van de Vuelta zijn hoogvorm uit de Spanje meenemen naar Wollongong?

WK Wielrennen | Filippo Ganna blijft Belgisch duo net voor in tijdrit

Favorieten tijdrit vrouwen

Bij de vrouwen verdedigt Ellen van Dijk haar wereldtitel en ook de Nederlandse begint als favoriet aan de tijdrit. Het zal echter lastig worden, want de concurrentie is flink. Op het EK werd Van Dijk nog afgetroefd door Marlen Reusser en ook in Wollongong is de Zwiterse aanwezig.

Verder maakte Kristen Faulkner uit de Verenigde Staten dit seizoen al meerdere keren indruk in de tijdrit en is Grace Brown in haar thuisland een gevaarlijke outsider. Datzelfde geldt voor Annemiek van Vleuten, die in topvorm uit de Vuelta naar Australië komt.

WK wielrennen | Van Dijk pakt regenboogtrui dankzij topprestatie in tijdrit

Favoriet wegrit mannen

Om de wegrit te winnen moet je dit jaar een wielrenner zijn met een breed assortiment aan kwaliteiten. Om de bijna 4000 hoogtemeters te overleven, zijn klimmerskwaliteiten vereist, maar het parcours loopt nergens lang en slopend bergop. Het zijn vooral explosieve en korte klimmetjes en dus is de kans groot dat laat in de wedstrijd nog een groep renners bij elkaar zit.

Als dat het geval is, zal de winnaar iemand zijn die de heuvels kan overleven en over een goed eindschot beschikt. In dat geval zullen bij de geoefende wielerliefhebber direct drie namen door het hoofd schieten. Het parcours lijkt op maat gemaakt voor Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe.

De grote drie van het klassiekerwerk geven de koers al jaren kleur en ook dit WK zal er vooral naar dit trio gekeken worden. Er hangt echter ook een vraagteken boven het hoofd van het groepje. Julian Alaphilippe keerde pas recent terug na een harde val in Luik-Bastenaken-Luik en was in de Vuelta duidelijk nog niet de oude.

Alaphilippe reed de Ronde van Spanje bovendien niet uit, nadat hij tijdens een val zijn schouder ontwrichtte. De Fransman won de afgelopen twee edities van het WK, maar het is de vraag of zijn vorm al goed genoeg is om dit jaar weer mee te doen.

WK wielrennen | Alaphilippe is en blijft wereldkampioen na mooie solo

Mathieu van der Poel reed een fantastische Giro d'Italia dit jaar, maar in de Tour de France was de tank leeg bij de Nederlander. Sindsdien hebben we nauwelijks iets vernomen van Van der Poel en dus is ook bij hem de vraag hoe het met de vorm is.

Wout van Aert is volgens de bookmakers de topfavoriet. Tijdens de Tour de France toonde de Belg misschien wel de grootste vorm uit zijn carrière. Sindsien reed Van Aert weinig wedstrijden meer, maar het WK in Australië is een absoluut hoofddoel voor de alleskunner van Jumbo-Visma.

Ten slotte moet ook hier weer rekening gehouden worden met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Het duo is wellicht niet zo explosief als de grote drie, maar bergop kunnen zij het verschil maken. Bovendien beschikken de twee ook op korte klimmetjes over de aardige versnelling en wellicht kan een van de twee profiteren van een moment dat de topfavorieten naar elkaar kijken na een aanvalspoging. Enkele outsiders om rekening mee te houden zijn Biniam Girmay, Ethan Hayter en Michael Matthews

Favorieten wegrit vrouwen

Vorig jaar mondde het WK bij de vrouwen uit in een strijd tussen Marianne Vos en Elisa Balsamo. Dat zou op dit parcours best wel eens nog een keer kunnen gebeuren en dan is het te hopen dat het muntje dit keer wel de goede kant op valt voor Nederland.

Annemiek van Vleuten is uiteraard ook een grote kanshebber, maar dan zal ze van ver een aanval moeten plaatsen. De gedachten gaan dan terug naar het WK in Yorkshire, waar Van Vleuten in 2019 waar van Vleuten de wereldtitel veroverde na een aanval van meer dan 100 kilometer.

Verder beschikt Nederland met Demi Vollering over nog een renster die op dit parcours goed uit de voeten kan en met Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Floortje Mackaij en Shirin van Anrooij zit het ook met de ondersteuning wel goed.

Uit het buitenland moet verder rekening gehouden worden met Lotte Kopecky, die een ijzersterk seizoen achter de rug heeft met onder andere winst in de Strade Bianche. Denemarken beschikt met Cecilie Uttrup Ludwig en Emma Norsgaard over twee sterke dames en Duitsland zal de snelle Liane Lippert naar voren schuiven.

WK | Balsamo rondt perfect Italiaans ploegenspel af en verslaat Vos voor verrassende wereldtitel

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+. Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.





