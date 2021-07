Badloe had zondag zichtbaar moeite met de omstandigheden. Omdat hij ten opzichte van zijn concurrenten iets zwaarder is, was hij in het nadeel toen er in de eerste twee races nauwelijks wind stond. De wind nam echter in kracht toe bij race drie. Badloe pakte toen direct de winst. Het leverde hem de derde plaats op in het klassement.

Maandag was Badloe beter op dreef. Onder goede omstandigheden won hij de vierde race en werd hij tweede in race vijf achter de Fransman Thomas Goyard. Tijdens de laatste race van de dag kende Badloe een slechte start en moest van ver terugkomen. Het lukte de Nederlandse topfavoriet uiteindelijk om de zesde plaats te bemachtigen. Dit was precies voldoende om zijn koppositie met één punt voorsprong te behouden ten opzichte van de Italiaan Mattia Camboni.

Later kwam er echter slecht nieuws. De jury diskwalificeerde de Nederlander in de vijfde race, omdat hij Camboni te weinig ruimte zou hebben gegeven bij de bovenste boei. Hierdoor moest hij genoegen nemen met de derde plaats in het klassement na dag twee.

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Hoeveel medailles pakt Nederland in het zeilen? 20/07/2021 OM 15:09

Kans op goud De Geus verkeken

Bij de dames RS:X-klasse heeft Nederland met Lilian de Geus ook een favoriet. De kans dat de drievoudig wereldkampioene nog goud pakt, is echter uiterst klein. Ook zij kende zondag een slechte start, maar de Nederlandse herstelde zich met de winst in de slotrace van de dag. Maandag stelde ze teleur met de achtste, derde en elfde plek. Hierdoor staat ze na twee dagen op de zesde plaats; met maar liefst zeventien punten achterstand op koploper Charline Picon uit Frankrijk.

Woensdag komen de windsurfers weer in actie. Zowel bij de dames als de heren staan er in totaal twaalf races op het programma. De aansluitende medal race is op zaterdag. De vrouwen beginnen dan om 7.30 uur. Bij de mannen valt de beslissing vanaf 8.30 uur.

Bouwmeester toont herstel

In de Laser-Radial klasse bij het zeilen kende Marit Bouwmeester een betere dag dan gisteren, maar ze ligt nog altijd niet op koers voor het prolongeren van haar olympische titel. Ze besloot de zondag op een matige achttiende plaats.

Maandag toonde ze licht herstel met de zevende en de tweede plaats. Hierdoor bezet de 33-jarige topfavoriete na twee dagen plek vijf. Line Flem Hoest uit Noorwegen gaat aan de leiding.

Dinsdag komt Bouwmeester twee keer in actie. In totaal staan er tien races op het programma plus een medalrace op zondag, vanaf 8.30 uur.

Marit Bouwmeester herstelde zich maandag na haar teleurstellende start. Foto: Getty Images

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.