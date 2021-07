De Amerikanen waren voorafgaand aan het zwemtoernooi de grote favoriet voor goud, maar tijdens de halve finale toonden de Italianen zich een geduchte concurrent door de snelste tijd neer te zetten. Ook maandag liet Italië zien dat ze de Amerikanen durfden uit te dagen. Toen Alessandro Miressi als eerste zwemmer in de buurt bleef van de nu al legendarische Caeleb Dressel, was de strijd helemaal los.

Blake Pieroni en Bowen Becker hielden de voorsprong echter ternauwernood vast, waarna Zach Apple het goud veilig stelde voor de Verenigde Staten in een tijd van 3.08,97. Italië werd met 3.10,11 uiteindelijk op gepaste afstand tweede, nog net voor Australië (3.10,22) dat met de ontketende slotzwemmer Kyle Chalmers nog heel dicht bij het zilver kwam.

Goud voor Peaty, zilver voor Kamminga

Eerder in de nacht had Adam Peaty zoals verwacht het goud gepakt op de 100 meter schoolslag. Met 57,37 bleef hij de Nederlander Arno Kamminga (58,00) ruim voor, die terecht zeer tevreden was met zilver. Brons was er voor de Italiaan Nicolo Martinenghi (58,33).

Titmus verslaat Ledecky

Op de 400 meter vrije slag voor dames boekte Ariane Titmus een fraaie overwinning. De Australische kwam gedurende de race steeds dichter bij de regerend kampioene Katie Ledecky die na de start een ruime voorsprong had genomen. Pas op de laatste rechte lijn ging Titmus aan de Amerikaanse voorbij.

De eindtijd van 3.56,69 was uiteindelijk voldoende voor goud. Ledecky (3.57,36) moest genoegen nemen met zilver. Li Bingjie uit China was met 4.01,08 de beste van de rest.

Sterk eindschot MacNeil

Op de 100 meter vlinderslag voor dames was er een fraaie overwinning voor regerend wereldkampioen Maggie MacNeil. De Canadese lag halverwege nog op de zevende plaats, maar met een sterk eindschot pakte ze alsnog het goud in een tijd van 55,59. De Chinese Zhang Yufei (55,64), de snelste in de kwalificatie, moest uiteindelijk genoegen nemen met het zilver, nadat ze na 50 meter nog op wereldrecordschema lag. Emma McKeon pakte met een tijd van 55,72 het brons. Tori Huske lag lang op medaillekoers, maar de Duitse zakte in de laatste meters helemaal weg. Uiteindelijk kwam ze slechts 0,01 seconde tekort voor het brons.

Kira Toussaint naar de finale

Kira Toussaint plaatste zich maandag knap voor de finale op de 100 meter rugslag. Met 59,09 klokte ze de zevende tijd. Maaike de Waard redde het niet met een tijd van 1.00,49. Regan Smith was de snelste tijdens de halve finale. De Amerikaanse zette met 57,86 een nieuw olympisch record neer. De finale staat gepland op dinsdag.

