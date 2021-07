Dat Nederland het eerste duel verloor van Servië was geen schande. De ploeg kon goed mee met de viervoudig wereldkampioen en ging pas in de slotfase ten onder. Nederland, met Dimeo van der Horst, Ross Bekkering, Jessey Voorn en Arvin Slagter, had vlak voor het einde van het duel nog een 14-12 voorsprong. Het ervaren Servië kwam echter sterk terug en boog de score om in de slotfase. De laatste treffer viel dertig seconden voor tijd.

Winst tegen Rusland

Om 15:00 uur Nederlandse tijd was de Russische ploeg de tweede tegenstander. Ook deze wedstrijd ging lang gelijk op. Uiteindelijk zorgde Arvid Slagter voor de beslissing door vlak voor tijd twee vrije worpen te raken. Het duel eindigde in 18-15.

Tokio 2020 3x3 Basketball Women Session 3 - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

De 3x3 basketballers komen uit in een poule van acht landen. Zondag speelt Oranje om 12:05 uur tegen Japan. Om 15:00 uur is China de tegenstander. Maandag staan duels met België en Polen op het programma.

De beste twee teams in de poule plaatsen zich voor de halve finale. De nummers drie tot en met zes spelen een extra duel om zich alsnog bij de laatste vier te voegen.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 3x3 Basketball Women Session 2 - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN