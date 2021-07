De Letten hadden eerder op de dag het Belgische team met grote cijfers uitgeschakeld. Rusland versloeg de favorieten Servië in de halve finale. Eerder schakelden ze het Nederlandse team uit.

Rusland begon de wedstrijd sterk en kwam in de eerste minuten op voorsprong. Met geduldig spel konden de Letten terug in de wedstrijd komen. Bij 14-13 kwam Letland voor de eerste keer op voorsprong.

Letland wist topschutter Alexander Zuev goed te neutraliseren. De uitblinker in tweepunters scoorde in de finale maar een schot van afstand. De Russen moesten het vooral hebben van de sterke Karpenkov onder de basket.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | 3x3 basketbal - Letland in enerverende finale te sterk voor team ROC EEN UUR GELEDEN

De Let Edgars Krumins moest een groot gedeelte van de wedstrijd missen. Door een blessure aan zijn linkerbeen zat hij het grootste gedeelte van de wedstrijd aan de kant.

Karlis Lasmanis scoorde 26 seconden voor het einde van de speeltijd het winnende 21ste punt. Voor de Letten was de gouden medaille in het 3x3 basketbal de eerste medaille van de Spelen. In Rio de Janeiro behaalde het land geen enkele medaille. Servië legde beslag op de bronzen plak, nadat zij België versloegen in wedstrijd om het brons.

Vrouwen

Het olympische goud bij de vrouwen in het 3x3 basketbal ging naar de Verenigde Staten. De Amerikanen versloegen met 18-15 het Russische team. China won de bronzen medaille.

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN 2020?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. .

Tokio 2020 3x3 basketbal einde GISTEREN OM 12:44