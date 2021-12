Wat: Alpineskiën

Waar: Yanqing Alpine Skiing Center

Wanneer: Zondag 6 februari - zaterdag 19 februari

Wanneer: Zondag 6 februari - zaterdag 19 februari

Nederlandse deelnemers: Adriana Jelinkova (reuzenslalom)

Verschillende onderdelen

Bij het alpineskiën en de skisport zijn er een aantal onderdelen van elkaar te onderscheiden, te weten de slalom, de reuzenslalom, de Super-G, de afdaling en de combinatie. We leggen ze allemaal een voor een aan je uit, vertellen je wie de favorieten zijn en wanneer het onderdeel op de agenda staat. Als je op zoekt bent naar nog uitgebreidere informatie over het reguliere seizoen of de verschillende onderdelen, klik dan hier

Beijing 2022 Explainer | Waarom de afdaling het spectaculairste ski-onderdeel van allemaal is 26/10/2021 OM 10:43

Slalom

De slalom is de oudste en meest technische discipline van allemaal. De bochten zijn zeer kort en volgen erg snel op elkaar. Eén foutje en je ligt eruit. De parcoursbouwers doen er alles aan om de skiërs uit hun ritme te krijgen. De ene keer staan de poortjes wat verder uit elkaar, dan worden ze weer dicht bij elkaar geplaatst. De zogeheten verticale combinatie vormt altijd een mooie uitdaging. Je ziet vrij regelmatig deelnemers uitvallen of een valpartij beleven na het verliezen van hun evenwicht.

Val d’Isère | Noël wint na duizelingwekkend snelle tweede run op de slalom

Reuzenslalom

De reuzenslalom is een variant op het slalomonderdeel. Bij de reuzenslalom zijn de regels hetzelfde als bij de normale slalom, waarbij de skier steeds om de poortjes heen moet skiën. Echter bij de reuzenslalom liggen de poortjes verder uit elkaar waardoor de skier hogere snelheden, oplopend tot zo'n 80 kilometer per uur, kan halen.

Courchevel | Shiffrin geeft cursus reuzenslalom uit het instructieboekje

Super-G

De Super-G is het ‘jongste’ onderdeel – geboren in 1986 – en gaat weer een stapje verder dan de slalom-onderdelen. Het onderdeel vormde direct een extra uitdaging voor de afdalers. De bochten zijn langer en de snelheden hoger waarmee het gat tussen de reuzenslalom en afdaling prima is opgevuld. Om de langere bochten goed door te komen, zijn de ski’s langer gemaakt. De lengte bedraagt iets meer dan twee meter.

Bormio | Kilde wint opnieuw en scoort zeldzame hattrick op de super-G

Afdaling

De afdaling is het pronkstuk. De risico’s zijn het grootst, de topsnelheden het hoogst, de sprongen het verst en het totaalplaatje het spectaculairst. Er worden amper bochten in het parcours getekend, want het gaat echt om jezelf zo snel mogelijk naar beneden storten.

Bormio | Paris behaalt dankzij prachtige run een mooie overwinning op de afdaling

Combinatie

Bij de combinatie moeten de atleten een afdaling en een slalom afleggen. De gecombineerde twee tijden van deze twee onderdelen bepalen de eindstand. Ondanks dat de afdaling veel langer duurt en er hogere snelheden worden gehaald, zijn het vaak de fouten in de slalom die bepalen wie er op het podium eindigt.

Gemengde parallelslalom

Dit is het enige teamonderdeel bij het alpineskiën. Bij dit onderdeel nemen landen het met twee mannen en twee vrouwen tegelijk tegen elkaar op. De eerste die over de eindstreep komt pakt een punt. In totaal worden er vier head-to-head wedstrijden gereden, en het eerste team dat drie punten haalt wint de wedstrijd en gaat door naar de volgende ronde. Bij een 2-2 gelijke stand wordt er gekeken naar het verschil tussen de tijden. Het team met de snelste tijd gaat dan door.

Medailles

In totaal zijn er elf gouden medailles te verdelen in Peking. In PyeongChang werden de gouden medailles als volgt verdeeld:

Aksel Lund Svindal (Norwegen - afdaling), Matthias Mayer (Oostenrijk - Super-G), Marcel Hirscher (Oostenrijk - reuzenslalom en combinatie) en Andre Myhrer (slalom) pakte de gouden plakken bij de mannen.

Sofia Goggia (Italië - afdaling), Ester Ledecka (Tsjechië - Super-G), Mikaela Shiffrin (VS - reuzenslalom), Frida Hansdotter (Zweden - slalom) en Michelle Gisin (Zwitserland - combinatie) veroverden de gouden medailles bij de vrouwen.

Zwitserland greep het goud bij de gemengde parallelslalom. De gouden plakken van Ester Ledecka waren op zeker de grootste verrassing tijdens de Spelen in PyeongChang. De voormalig snowboardster kwam uit het niets en veroverde twee gouden plakken: één bij het alpineskiën en één bij de reuzenparallelslalom bij het snowboarden. Hierdoor werd Ledecka de eerste atleet op de Winterspelen ooit die twee gouden medailles veroverde in tweede verschillende disciplines.

Hirscher pakte twee gouden medailles in PyeongChang, waaronder op de reuzenslalom. Inmiddels is de Oostenrijker gestopt. Foto: Getty Images

Wie weet lukt het Shiffrin in navolging van Ledecka om ook historie te schrijven. Niet door goud te winnen in twee verschillende sporten, maar op zoveel mogelijk verschillende ski-onderdelen. Het getal van vijf wordt genoemd, al lijkt dat wat optimistisch. Shiffrin geldt als favoriete, maar met Goggia, Petra Vlhova, Sara Hector, Federica Brignone en Lara Gut-Behrami liegt de concurrentie er niet om. Stuk voor stuk kunnen genoemde namen medailles winnen of zelfs het goud opeisen.

Bij de mannen laat Aleksander Aamodt Kilde zich op de afdaling en super-G telkens van zijn beste kant zien. De Noor scoorde zelfs een zeldzame hattrick aan overwinningen op de super-G, maar op grote kampioenschappen staat de teller nog altijd op nul medailles. Dit geeft zijn rivalen, Odermatt bijvoorbeeld, ongetwijfeld hoop dat er wel degelijk een hoofdprijs valt te halen als de olympische vlam eenmaal brandt. Andere namen om rekening mee te houden zijn bijvoorbeeld die van Clement Noel en Sebastian Foss-Solevaag. Zowel Noel als Foss-Solevaag weet wat het is om slaloms te winnen.

Alta Badia | Odermatt snelt met ruime marge naar overwinning op reuzenslalom

Adriana Jelinkova

Voor de Nederlandse alpineskifanaten zullen alle ogen gericht zijn op een vrouw. Adriana Jelinkova is namelijk de eerste Nederlandse skiester die zich heeft geplaatst voor de Winterspelen sinds Margriet Prajoux-Bouma, die voor Nederland uitkwam tijdens de Oylmpische Spelen in Oslo. Jelinkova plaatste zich voor de Winterspelen dankzij een knappe elfde plek tijdens de wereldbeker reuzenslalom in Kranjska Gora in Slovenië begin dit jaar.

Kranjska Gora | Primeur met 11e plaats voor Jelinkova op reuzenslalom

Een paar dagen nadat ze haar olympische ticket had bemachtigd, viel Jelinkova tijdens de reuzenslalom waarbij ze haar linker kruisband afscheurde. Een periode van lange revalidatie volgde, maar sinds een paar weken staat de Nederlandse weer op de skies om zich voor te bereiden op de Spelen. Maandag 7 februari 2022 wordt Jelinkova's grote dag als de reuzenslalom op het programma staat. Bij de mannen deed Maarten Meiners een poging om zich te kwalificeren voor Beijing 2022, maar dat is helaas niet gelukt.

In 2019 sprak Eurosport-commentatrice Nicolien Sauerbrei met Jelinkova.

Nepsneeuw

Bijzonder aan de locatie, het Yanqing Alpine Skiing Center dat helemaal niet in Peking ligt maar zo'n 80 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad, is dat er tijdens de verschillende alpineski-events wordt geskied op kunstsneeuw. Grote sneeuwkanonnen schieten hele kleine druppeltjes de lucht in die bevriezen en veranderen in sneeuw.

Bij de vorige Winterspelen in PyeongChang waren er geen sneeuwkanonnen nodig.

Agenda

6 februari: Afdaling mannen

7 februari: reuzenslalom vrouwen (met Adriana Jelinkova)

8 februari: Super-G mannen

9 februari: slalom vrouwen

10 februari: combinatie mannen

11 februari: Super-G vrouwen

13 februari: reuzenslalom mannen

15 februari: afdaling vrouwen

16 februari: slalom mannen

17 februari: combinatie vrouwen

19 februari: gemengde parallelslalom

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

