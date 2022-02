Beijing 2022

Shiffrin krijgt het al langer zwaar te verduren deze Spelen. Na meerdere vroege uitvalbeurten is het ook niet anders dan logisch dat er vragen ontstaan rondom de situatie en de vorm van Shiffrin. Op social media voelen sommige mensen zich genoodzaakt om hun ongenoegen op hun eigen manier te uiten: "Ze krijgt eindelijk wat ze verdient", "Een schande, onacceptabel", "Ze kan de druk niet aan", "Ze kan niet presteren zodra de competitie begint."

Sinds de mentale blessure van Simone Biles tijdens de Olympische Spelen van Tokyo 2020 veranderen de Spelen in 'the mental games'. Ook Shiffrin bespreekt regelmatig de gevolgen van de enorme hoeveelheid druk die op haar schouders ligt. De Amerikaanse is op dit moment de leidster in het algemene klassement van de wereldbeker en ze heeft al meerdere olympische medailles en wereldtitels op haar palmares. De hoge verwachtingen komen dus niet uit het niets.