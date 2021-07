Simone Biles trok zich eerder deze week terug uit de team meerkamp finale. Haar mentale gezondheid werd aangehaald als de boosdoener. Vanuit de hele wereld kreeg de vier-voudig olympisch kampioene steunbetuigingen.

'Twisties' zijn de verstorende factor voor Biles op deze Olympische Spelen. Laurie Hernandez, ploeggenoot van Biles tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016, probeert uit te leggen wat deze 'twisties' daadwerkelijk zijn: "Het ritme is weg, je hersenen stotteren en lopen een halve seconde achter. Dat is genoeg om al je vaardigheden te doen verdwijnen."

Tokio 2020 Tokyo 2020 | samenvatting van de turnfinale van het onderdeel meerkamp 21 UUR GELEDEN

Vooral de vloer en de sprong zijn vanwege de grote hoeveelheid draaiende onderdelen vrijwel onmogelijk, en simpelweg gevaarlijk, om uit te voeren. Terugtrekken uit de competitie is een logische, maar ook enorm moedige beslissing. Vooral als het om de Olympische Spelen gaat. De belangen en de druk zijn ongekend hoog. Ook vandaag heeft Biles nog last van de 'twisties'. Biles geeft op haar Instagram tekst en uitleg over haar blessure en hoe nu verder.

"Ik kan me niet voorstellen hoe ik nu kan draaien. Ik begrijp op dit moment niet hoe ik moet draaien. Dit is het meest rare gevoel ooit."

"Tijdens een oefening weet ik niet meer wat beneden of boven is. Je hebt dan het gevoel dat je je lichaam niet meer onder controle hebt. Het engste is dat ik geen idee heb waar ik ben tijdens een oefening, hoe ver ik ben of hoe ik ga landen."

"Ik heb geen idee hoelang dit gaat duren. Voor mij persoonlijk duurt het meestal een week of twee voordat er verbetering in zit. Maar ik moet het dag tot dag en moment tot moment bekijken."

"Het enige wat ik nu kan doen is 'back to basics'. Er voor zorgen dat ik een veilige trainingsomgeving heb met zachte ondergrond."

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Sunisa Lee pakt opnieuw goud voor Amerika in meerkampfinale, Lieke Wevers stelt teleur EEN DAG GELEDEN