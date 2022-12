Archibald liet zich tijdens de eerste afvalkoers in Mallorca al een keertje verrassen, waardoor ze nog altijd op achterstand stond in het klassement. Precies toen het gat eindelijk was gedicht, overkwam het de Britse nogmaals.

Het leek alsof Archibald te druk was met het elimineren van anderen, maar ze kreeg een koekje van eigen deeg toen ze Valente probeerde vast te zetten. De Amerikaanse ontsnapte en Archibald kwam niet verder dan een zevende plaats.

Valente ruikt bloed

Het was toen juist Valente die bloed rook en tot het gaatje ging om belangrijke punten te scoren. Die opzet slaagde. Valente won de sprint van Anita Stenberg en pakte daarmee zelfs het volle pond. Dat was voor het eerst. Tot dusver was er altijd iemand nog net iets sterker, maar nu niet.

Zo kon het gebeuren dat Valente een achterstand van drie punten plotseling omdraaide naar een voorsprong van acht punten. Met nog slechts twee endurance-onderdelen te verrijden, ziet het er daarmee goed uit voor de draagster van de leiderstrui.

