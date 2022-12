Lavreysen begon de finale van de keirin vanaf de kop, maar liet zich opsluiten onderin de baan en was geen moment in staat om naar boven te sturen en het gaspedaal diep in te trappen.

Behalve Richardson zag hij nog twee rivalen voorbij sturen en was er niet meer mogelijk dan plek vier. Zo kon het gebeuren dat de Nederlander maar liefst zeven punten inleverde en er nu plotseling vijf achter staat.

Ad

UCITCL | "Geweldig om de strijd met hem aan te gaan" - Matthew Richardson over Harrie Lavreysen

UCI Track Champions League UCITCL | Richardson is Lavreysen te snel af op de keirin en kaapt veel punten weg 13 MINUTEN GELEDEN

Gouden slag?

Gezien de prestaties van Richardson – die kort na het verdwijnen van de derny een overtuigende sprint inzette en niemand langszij liet komen – kan dit wel eens een gouden slag blijken.

Richardson rijgt tot dusver de ereplaatsen aaneen en kende nog geen inzinking, zoals Lavreysen nu overkwam. Hij moest er wel diep voor gaan, want winst op de keirin of niet… zijn maag keerde zich om.

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+

UCI Track Champions League UCITCL | Perrett zorgt voor spektakel op de scratch en kan nog juichen ook 26 MINUTEN GELEDEN