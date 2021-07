Wat: olympisch badmintontoernooi

Waar: Musashino Forest Sport Plaza

Wanneer: Zaterdag 24 augustus - maandag 2 augustus

Nederlandse deelnemers: Selena Piek, Robin Tabeling, Mark Caljouw, Cheryl Seinen

Favorieten: Viktor Axelsen, Kento Momota (mannen), Tzu Ying, Nozomi Okuhara, Carolina Marin (vrouwen)

Het mannentoernooi

Bij de mannen komt Mark Caljouw als enige Nederlander in actie in het singles event. De geboren Rijswijker, die op dit moment plek 29 op de wereldranglijst bezet, is al jaren een vaste kracht in de subtop van het internationale badminton. Caljouw won drie jaar geleden het Orleans Masters in Frankrijk, onderdeel van de BWF Word Tour. Vorig jaar was de Nederlander de sterkste op het Austrian Open. Caljouw was in 2019 de eerste Nederlander die participeerde in de Premier Badminton League, een internationale badmintoncompetitie waarvoor de topspelers door teams worden gekocht via een veiling. De 23-jarige Nederlander maakte furore in het Aziatische land door vier singles te winnen, en werd daardoor een instant star in India.

Favorieten

Een olympische medaille lijkt echter nog een brug te ver voor de in Arnhem wonende Caljouw, want daarvoor oogt het deelnemersveld te sterk. De Japanner Kento Momota, die de wereldranglijst aanvoert en regerend wereldkampioen is, lijkt op het eerste gezicht de favoriet, maar kwam door een covidbesmetting in januari dit seizoen nog amper in actie. Momota speelde in 2021 slechts één toernooi, de All England Open in Birmingham, en bereikte daar de kwartfinale. Doordat de Japanner dit seizoen zo weinig heeft gespeeld, lijkt de Deen Viktor Axelsen een grotere kans te hebben op olympisch goud. De nummer twee van de wereld werd wereldkampioen in 2017, won dit jaar het Swiss Open en werd runner-up in de All England Open in maart, toen hij verloor van Lee Zii Jia, de huidige nummer zes van de wereld.

Het vrouwentoernooi

Er doen in Tokio geen Nederlandse vrouwen mee aan de singles, maar bij het dubbelspelevent is wel een Nederlands paar van de partij: Selena Piek en Cheryl Seinen. Het duo presteert dit jaar uitstekend met drie halve finales op respectievelijk de All England Open, de Orleans Masters en het EK. Op dit onderdeel lijken dus ook de grootste medaillekansen te liggen voor de Nederlandse badmintonequipe.

Bij de singles zijn de Taipese Tai Tzu Ying, de Japanse Nozomi Okuhara en de Spaanse Carolina Marín de grootste favorieten voor de gouden plak. Ying speelde dit jaar slechts drie toernooien, maar bereikte in alle drie wel de finale, waarvan ze er één won, de HSBC BWF World Tour Finals in Bangkok. Okuhara speelde dit jaar één toernooi, de All England Open, maar won die wel. De Spaanse is regerend Europees kampioen, regerend olympisch kampioen en voormalig wereldkampioen. In 2016 schreef Marín Spaanse badmintongeschiedenis door voor het eerst een badmintonmedaille te winnen voor Spanje op de Spelen.

Gemengd dubbelspel

Selena Piek en Robin Tabeling komen voor Nederland uit in de mixed doubles. Het duo won dit jaar bij de 2021 European Mixed Team Championship, maar brak in de rest van het jaar niet veel potten. Na hun winst bereikte het dubbelspelpaar twee keer de laatste 32, en één keer de kwartfinale op het EK in Oekraïne. De twee moeten van goeden huize komen om een medaille te scoren.

Selena Piek en Robin Tabeling in actie tijdens 2021 European Badminton Championships Foto: Getty Images

Programma

Hieronder zetten we het programma van de Nederlanders, voor zover dat bekend is, in onze tijden even voor je op een rijtje. Op deze pagina kun je het gehele schema bekijken.

Zaterdag 24 juli 17:20 uur: SEO Seungjae/CHAE Yujung - TABELING Robin/PIEK Selena

Zaterdag 24 juli 01:40 uur: PIEK Selena/SEINEN Cheryl - HONDERICH Rachel/TSAI Kristen

HONDERICH Rachel/TSAI Kristen Zondag 25 juli 21:00 uur: ZHENG Si Wei/HUANG Ya Qiong - TABELING Robin/PIEK Selena

