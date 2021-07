Zilberman had zaterdag voor een grote verrassing gezorgd in de poule van Caljouw. De nummer 47 van de wereld was toen met 21-17 en 21-15 te sterk voor de nummer drie van het WK, Sai Praneeth uit India.

Maandag leek hij ook Caljouw te gaan verslaan. De Israëlier pakte met 21-17 de eerste game. De 26-jarige Nederlander herstelde zich echter knap. In de tweede en derde game had hij weinig meer te duchten van Zilberman: 21-9 en 21-10.

Debutant Caljouw

Caljouw debuteert op de Olympische Spelen. De nummer 29 van de wereldranglijst is de eerste Nederlander op het individuele badmintontoernooi bij de heren sinds Ron Michels en Jeroen van Dijk in 1996. Van Dijk strandde toen in de tweede ronde. Michels vloog er na één wedstrijd uit.

Door zijn overwinning heeft Caljouw goede papieren voor een plek in de achtste finales. De Nederlander gaat aan kop in groep D. Woensdag neemt hij het op tegen Praneeth vanaf 11.00 uur. Alleen de nummer één van de poule van drie gaat door naar de laatste zestien.

Piek en Tabeling sluiten af met winst

Ook het gemengde Nederlandse badmintonduo Selena Piek en Robin Tabeling kwamen maandag in actie. Zij ondervonden weinig weerstand van Adham Hatem Elgamal en Dona Hany uit Egypte. Met 21-9 en 21-4 was de wedstrijd na negentien minuten al voorbij. Vanwege de twee eerder verloren duels is het Nederlandse tweetal alsnog uitgeschakeld op het olympisch toernooi.

Selena Piek en Robin Tabeling wonnen maandag, maar waren al uitgeschakeld. Foto: Eurosport

