In de eerste set gingen de Amerikanen lang aan kop. Bij 13-12 kwamen Brouwer en Meeuwsen voor de eerste keer op voorsprong. Tegen het einde van de set begonnen de Nederlandse wereldkampioenen van 2015 uit te lopen. De set ging uiteindelijk met 21-17 naar de Nederlanders.

Net als in de eerste set kwamen Dalhausser en Lucena al snel aan de leiding. Een voorsprong van 5-1 liet het duo echter uit handen glippen en de Nederlanders kwamen terug tot 5-5. Met sterk serveren van met name Robert Meeuwsen bleven de bronzen medaille winnaars van Rio druk zetten op hun tegenstanders. Nederland kwam tot 12-9 en hield door bijna foutloos spel die voorsprong tot het einde van de wedstrijd vast. De tweede set eindigde in 21-18.

27 juli speelt Brouwer/Meeuwsen tegen het Argentijnse duo Azaad/Capogrosso. Op 29 juli wachten de Braziliaanse olympisch kampioenen Alison en Alvaro van Rio voor de laatste wedstrijd in de poule.

Stam en Schoon verrassen niet

Katja Stam en Raïsa Schoon speelden tegen de Canadese wereldkampioenen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes. Het duo dat zich op het laatste kwalificatiemoment nog wist te kwalificeren kon niet verrassen. Stam en Schoon gingen in beide sets lang mee, maar moesten uiteindelijk de Canadezen laten gaan. Paredes en Pavan wonnen met 21-16, 21-14.



Stam/Schoon speelt op 26 juli tegen de Zwitser Heidrich/ Vergé-Dépré en 29 juli tegen de Duitsers Sude/Borger.

Raïsa Schoon retourneert een bal Foto: Getty Images

