Brouwer en Meeuwsen kwamen in het begin van de eerste set nog op voorsprong, maar daarna overpowerden de Brazilianen, met olympisch kampioen Alison in de gelederen, onze landgenoten. Het werd uiteindelijk 21-14 voor Alison en Filho.

De tweede set ging op en neer. In het begin grepen de Nederlanders de voorsprong, maar de Brazilianen vochten zich steeds terug. Vervolgens kreeg het Nederlandse duo een setpunt op 22-21, maar kon die niet benutten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Brouwer en Meeuwssen verliezen laatste groepsduel beachvolleybal EEN UUR GELEDEN

Uiteindelijk was het op 23-22 wel raak voor Alison en Filho. Ondanks de nederlaag zijn Brouwer en Meeuwsen wel geplaatst voor de achtste finales.

De Nederlanders komen in actie op zondag 1 augustus of maandag 2 augustus. Hun tegenstander is nog niet bekend.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Highlights Beach Volley - BRA - CH GISTEREN OM 19:56