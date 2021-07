BROUWER & MEEUWSEN MAKKELIJK NAAR ZEGE

Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer hebben een uitstekende uitgangspositie voor zichzelf gecreëerd door ook het tweede duel in hun groep te winnen. Tegen de Argentijnen Julian Amado Azaad en Nicolás Capogrosso kwam het Nederlandse duo geen moment in gevaar. In twee bijna identieke sets gingen de teams lange tijd gelijk op, totdat de Nederlanders een extra versnelling vonden en tweemaal naar 21-14 uitliepen.

Meeuwsen/Brouwer staat na twee duels met 4 punten eerste in poule D. Donderdag wacht een duel met de Brazilianen Alison Cerutti en Álvaro Morais Filho. Zij hielden vijf jaar geleden in Rio het Nederlandse tweetal uit de finale.

KEIZER & MEPPELINK IN MARATHONPARTIJ ONDERUIT

De dag verliep een stuk minder succesvol voor Sanne Keizer en Madeleine Meppelink. Het Nederlandse duo won net als in hun openingsduel de eerste set, maar ging daarna alsnog onderuit. Vooral in de tweede set was Meppelink/Keizer dicht bij de overwinning. Maar liefst zes matchpoints bleven onbenut. In de derde set namen de Chinezen snel een ruime voorsprong, maar de Nederlandse dames knokten zich knap terug. Op 14 - 13 benutte het Chinese duo het tweede matchpoint wel.

In de afsluitende wedstrijd in de groepsfase moeten de Nederlandse beachvolleybalsters het opnemen tegen het als tweede geplaatste duo Alix Klineman en April Ross. Dat zal een hele kluif worden, want het Amerikaanse tweetal won tot dusver beide duels. Keizer en Meppelink moeten winnen om uitzicht te houden op de volgende ronde.

