GOED BEGIN

In de eerste set leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor het Nederlandse duo. Ze leidden van begin tot eind en benutten uiteindelijk bij een 20-19 voorsprong hun derde setpunt. Ook in de tweede set was er aanvankelijk een klein voordeel voor Keizer/Meppelink, maar met een korte tussensprint van vijf onbeantwoorde punten liepen Liliane en Elsa vervolgens snel weg.

Tokio 2020 Tokio 2020 - Norway - Australia - Beach Volleyball – Olympische hoogtepunten 13 UUR GELEDEN

SPAANS DUO DOMINANT

Het Nederlandse duo zou in het vervolg geen moment meer op voorsprong komen. De Spaansen lieten hen in de tweede set niet meer in de buurt komen en pakten ook in de beslissende derde set al vroeg een kleine marge. Hoewel de voorsprong nooit heel groot werd, leken Liliane en Elsa betrekkelijk onbedreigd op weg naar een overwinning.

SPANNING TERUG

Het Nederlandse duo kwam echter op de valreep nog bijna langszij. Waar ze de hele derde set dus achter de feiten hadden aangelopen, stond er plots 14-14 op het scorebord. De Spaansen pakten echter allebei de volgende punten en trokken daarmee de set en de wedstrijd definitief naar zich toe. Overmorgen moet er dus gewonnen worden van Chen Xue en Xinxin Wang. De Chinezen verloren ook hun eerste wedstrijd en een nederlaag zou voor beide teams waarschijnlijk uitschakeling betekenen.

Madelein Meppelink Tokyo 2020 Foto: Getty Images

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen winnen van oud-olympisch kampioenen 17 UUR GELEDEN