Het was een zondag vol spannende finishes. De finish van de Grand Prix van Abu Dhabi met Max Verstappen en Lewis Hamilton staat natuurlijk buiten kijf, terwijl in Val di Sole ook Fem van Empel en Marianne Vos hun beste beentje voorzetten, maar ook deze biatlonontknoping mocht er absoluut zijn.

Sola begon met een ruime voorsprong van 45 seconden aan de achtervolging en hield die voorsprong in eerste instantie ook vast, maar Roeiseland knabbelde telkens iets van het verschil af door beter te schieten dan de koploper uit Belarus. Sola incasseerde drie penalty’s, Roeiseland slechts eentje.

Ad

Hochfilzen | Sola zorgt voor verrassing door winst met driekwart minuut verschil

Hochfilzen Hochfilzen | Roeiseland zet turbo aan om Sola te verslaan in eindsprint achtervolging 22 MINUTEN GELEDEN

Lesje biatlon

Door die missers was de spanning terug en zo’n kans moet je Roeiseland niet geven, want de Noorse weet hoe je zo’n situatie naar je toe moet trekken. Dat beseft Sola nu ook, want zij werd er de dupe van. Was het onervarenheid? Dan heeft Sola er wellicht van geleerd voor de volgende keer.

Roeiseland deed in Hochfilzen voor hoe het moet. Ze zette de turbo aan en nam ook heel handig extra snelheid mee in de laatste afdaling, waardoor ze langszij gleed. Roeiseland sloeg als eerste rechtsaf en gooide de binnenbocht dicht, waarmee het beslist was.

Supertalent Sola, zoals gezegd ongenaakbaar op de sprint, kreeg biatlonles van Roeiseland, die haar tweede overwinning op rij boekte en haar leiding in het Wereldbeker-klassement verstevigde. Het ‘peloton’ finish op ongeveer een minuut.

Hochfilzen Wereldbeker | Noorse mannen weten op estafette wel te overtuigen 17 UUR GELEDEN