Hochfilzen | Sola zorgt voor verrassing door winst met driekwart minuut verschil

Sola bleef foutloos tijdens de schietproeven en was ook 7,5 kilometer lang supersnel onderweg op de ski’s. Er zijn heel wat superlatieven nodig om haar prestaties in de Oostenrijkse sneeuw correct te duiden, want dit was echt groots. Na een derde plaats in Östersund kwam deze zege haar dus meer dan toe.

Vaste podiumklanten als Lisa Theresa Hauser en Elvira Öberg kwamen niet in het stuk voor. In plaats daarvan stonden er met Justine Braisaz-Bouchet en Marte Olsbu Røiseland meer outsiders op het podium, al zijn beide vrouwen wel ‘gewoon’ winnares van olympische medailles.

Grote namen naast podium

Hanna Öberg was goed onderweg, maar verloor het tijdens het stilstaan en liggen oftewel het schieten. Twee missers zorgden ervoor dat ze de opgelopen straftijd tijdens het langlaufen niet meer kon inlopen, waardoor ze als vijfde eindigde. Ook Tiril Eckhoff viel met een zesde plaats buiten het podium.

Wat de onderlinge verschillen verder waard zijn, blijkt zaterdag tijdens de achtervolging.

