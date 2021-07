''Smooth finish'' te geven, aldus de kanovaarster. Fox deelde een De punt van de boot van Fox was kapot. Deze werd gerepareerd door een carbonmix op de boot werd te smeren. Om te verzekeren dat de mix op zijn plaats zou blijven en goed egaal verspreid zou worden, bood een condoom uitkomst. De trainer van Fox rekte het rubber uit en plaatste deze over de punt van de boot heen. Dit alles om het geheel eente geven, aldus de kanovaarster. Fox deelde een video van het proces op haar TikTok-account.

Dat de reparatie succesvol werd uitgevoerd, bleek vanochtend. Fox won op haar derde Olympische Spelen eindelijk een gouden medaille. Eerder dit toernooi moest Fox nog, zwaar ontgoocheld, genoegen nemen met brons op het onderdeel kajak slalom. Fox zette in de kajakfinale de snelste tijd neer, maar kreeg twee tijfdstraffen toegekend en was hier zichtbaar zwaar door ontdaan.

Fox is afkomstig uit een olympische familie en de gouden medaille was onderhand een obsessie geworden voor de Australische. Haar vader kwam in 1992 in actie in de kano op de Olympische Spelen en haar moeder deed dit in 1996. Fox is al jarenlang de beste vaarster van het vrouwencircuit en werd al tien keer wereldkampioen.

Fox pakte in Tokio eindelijk ook die felbegeerde gouden medaille en nu is haar erelijst compleet.

