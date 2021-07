Bij het onderdeel kajak slalom moeten de deelnemers zo snel mogelijk een wildwaterbaan bedwingen en onderweg door bepaalde poortjes heen. Mis je het poortje of raak je het aan, dan krijg je strafseconden. Snelheid als zorgvuldigheid zijn dus allebei van het grootste belang. Deze boodschap had Wegman duidelijk begrepen, want ze bleef zeer secuur zonder snelheid in te leveren. Aan het einde van de race had ze slechtst één klein foutje gemaakt, waardoor de straf beperkt bleef tot twee seconden.

Jessica Fox uit Australië lijkt op voorhand topfavoriet voor het goud. Fox was in de halve finale met afstand de snelste vrouw van het veld.

