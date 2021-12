Als er deze dagen iets fantastisch in beeld wordt gebracht, dan is het wel Formule 1. En als er iets prachtige beelden heeft opgeleverd, dan is het wel het titelgevecht tussen Verstappen en Hamilton tijdens seizoen 2021. Het hele jaar lang vlogen de twee elkaar in de haren.

Er liepen ego’s schade op, evenals auto’s en vrijwel niemand hield sinds de herfst mee zijn gemak. Dan gebeurde er dit, dan weer dat. Maar de uitkomst had niemand kunnen voorspellen: een rechtstreeks en ietwat ongelijk duel in de slotronde van de Grand Prix van Abu Dhabi. Zodra de safetycar het veld na de crash van Nicholas Latifi weer vrijgaf, was het een kwestie van tijd voordat Verstappen in de aanval ging.

Het was zelfs amper een kwestie van tijd. Bij de eerste de beste mogelijkheid stuurde Verstappen zijn Red Bull binnendoor bij de Mercedes van Hamilton. Had de zevenvoudig kampioen die actie verwacht, liet hij te veel ruimte, zag hij de bui al hangen? Het zijn vragen waar tot dusver geen antwoord op zijn, omdat niemand uit het Mercedes-kamp sinds het zwaaien van de finishvlag van zich heeft laten horen.

We moeten het doen met de beelden. Zo zagen we al dat Hamilton zich behalve als een groot kampioen – zeven wereldtitel dus – ook gedroeg als een groot verliezer, al werd over de boordradio wel het woord ‘manipulatie’ gemompeld. Hij feliciteerde Verstappen direct. Vader Hamilton deed hetzelfde bij papa Verstappen. Het was een prachtig gezicht om na alle narigheid van de laatste Grands Prix felicitaties uitgewisseld te zien worden.

Er gebeurde meer moois tijdens die slotronde in Abu Dhabi. Ronde 58 was natuurlijk smullen geblazen als je een oranje bril opzet, maar ook voor liefhebbers en volgers van de sport was het prachtig. “Is that Glock?” Verstappen werd wereldkampioen op nog dramatischere wijze dan Hamilton in 2008 voor het eerst de wereldtitel won.

Er waren in de Verenigde Arabische Emiraten werkelijk overal camera’s. En er komt steeds meer moois naar boven, zolang je het dwarrelende stof maar wegblaast. Dan kom je ineens een video tegen waarop Verstappen en Hamilton de gehele laatste ronde worden gevolgd – inclusief boordradio’s! Overigens is de coureur die je over de radio van Verstappen keihard hoort schreeuwen niet de kersvers wereldkampioen, maar reserverijder Alex Albon.

En wat te denken van de camera’s die op Christian Horner en evenknie Wolff gericht stonden? Hoop en wanhoop wisselen elkaar af. Net als vreugde en verdriet. Of moeten we zeggen frustratie? Ook de video waarop de Red Bull-monteurs de ontknoping volgen op een televisie in de pitbox zijn om van te smullen.

Het is stuk voor stuk fantastisch. En dan moet de Netflix-serie over seizoen 2021 nog gemonteerd worden.

