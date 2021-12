Hamilton werd het slachtoffer van bijzondere keuzes van de wedstrijdleiding tijdens de laatste Grand Prix van 2021. Normaal gesproken is het alles of niets, maar nu moesten enkele achterblijvers aan de kant zodat er een grote finale ontstond tussen Hamilton en Max Verstappen.

Verstappen had eerder de tactische keuze gemaakt om tijdens een vlotte pitstop nieuwe banen op te halen en die keuze betaalde zich uit toen de Grand Prix van Abu Dhabi werd vrijgegeven voor het nu al meest besproken rondje racen van het decennium: de 58ste ronde.

De kansloze Hamilton kon Verstappen niet achter zich houden en moest lijdzaam toezien hoe zijn rivaal feestvierde, terwijl hij en Mercedes afdropen. Inmiddels is duidelijk dat Mercedes zijn intentie om een tweede keer protest aan te tekenen niet doorzet, ook omdat de FIA een onderzoek heeft aangekondigd, maar er kunnen grotere gevolgen zijn dan een verloren kampioenschap.

Hamilton man van principes

Wolff gaf tijdens een digitale persconferentie geen duidelijk antwoord op de vraag of Hamilton actief blijft in de Formule 1. “Ik hoop van harte dat Lewis bij ons blijft, want hij is de beste Formule 1-coureur aller tijden”, aldus Wolff. “In zijn hart als coureur wil hij ongetwijfeld verder, omdat hij op de toppen van zijn kunnen acteert, maar het is moeilijk om te begrijpen wat er is gebeurd.”

“Lewis is een man met heel duidelijke principes. Hij is beroofd. We moeten een manier vinden om de pijn te verdragen die ons is toegebracht. Lewis is gedesillusioneerd, ik ook. Niet gedesillusioneerd door de sport – we houden onwijs van Formule 1 – maar als het fundamentele principe van sportiviteit en authenticiteit niet meer geldt en de stopwatch er niet meer toe doet, dan is de fase van verliefd zijn snel voorbij.”

“Dan ga je je afvragen of al het harde werk het wel waard is geweest, of nog meer bloed, zweet en tranen het wel waard is. Als je allergrootste prestatie zomaar van je kan worden afgepakt, doet dat iets met je. Het gaat heel lang duren om hiermee te kunnen leven. Ik denk dat we er nooit helemaal overheen komen. Het lijkt mij onmogelijk, zeker voor een coureur.”

Het is in het verleden veel vaker gebeurd dat grote coureurs dreigden met een vertrek uit de Formule 1. Nigel Mansell zette zelfs officieel een punt achter zijn carrière, Ayrton Senna dreigde er ook mee en Alain Prost bouwde ooit een sabbatical in voordat hij toch weer terugkeerde. Stuk voor stuk vierden genoemde coureurs nadien nog grote successen.

Afwezig bij gala

Wolff over de 36-jarige Hamilton die in het bezit is van vele records: “Ik hoop van harte dat wij – Lewis, ik en het complete team – een manier vinden om hier goed mee om te gaan. We gaan samen met de FIA en de rest van de Formule 1 proberen dat zo’n situatie nooit meer kan voorvallen. Maar niks kan de pijn en teleurstelling wegnemen die wij nu ervaren.”

Wolff en zevenvoudig kampioen Hamilton zijn donderdag afwezig tijdens het FIA-gala in Parijs als Verstappen zijn wereldtitel krijgt overhandigd. Hamilton wordt volgens de regels geacht aanwezig te zijn, terwijl Wolff namens constructeurskampioen Mercedes een prijs overhandigd zou krijgen.

Een reactie van Hamilton is er nog altijd niet en de kans is natuurlijk altijd aanwezig dat de autoriteiten nu wat schrik wordt aangejaagd. Verstappen vertelde dat hij direct na de race felicitaties ontving van zijn grote rivaal. Hamilton verscheen wel in het openbaar om geridderd te worden, maar sprak toen niet.

