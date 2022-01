Sinds de ontknoping van seizoen 2021 is Hamilton alleen nog in het openbaar gespot toen hij werd geridderd. De door Max Verstappen toegebrachte nederlaag laat blijkbaar nog altijd zijn sporen na. Hamilton dacht op koers te liggen voor zijn achtste wereldtitel, maar alles veranderde na een late interventie van de safetycar.

Verstappen passeerde Hamilton in de laatste ronde op verse banden en veroverde zo zijn eerste wereldtitel, waarvoor hij ook felicitaties ontving van de verliezers. Die achtste van Hamilton moet nog eventjes wachten. Als het al zo ver komt. Hamilton kan natuurlijk in 2022 altijd opnieuw misgrijpen, als hij al van de partij is.

Teambaas Toto Wolff verkondigde niet zeker te weten of Hamilton zijn carrière wel wil vervolgen, al is daar verder geen enkele aanwijzing voor. Bernie Ecclestone roept ook wel eens wat, maar het kan haast niet anders of Hamilton staat gewoon opgesteld op de startgrid voor de eerste Grand Prix van 2022.

Stilte op social media

Er dienen voor die tijd nog wel wat zaken te worden opgehelderd. Vroeg of laat heeft Hamilton vast weer iets te melden via social media. Hij mijdt die platforms vanwege de ‘giftige omgeving’ die het op dit moment vormt voor zijn welzijn, aldus broertje Nicolas. Verder gaat het volgens Nicolas prima met Lewis.

Zodra Hamilton zelf ook laat weten dat alles oké is, dient hij toch echt tekst en uitleg te verschaffen aan de FIA. De FIA organiseert volgens traditie het eindejaarsgala waar de beste coureurs hun prijzen komen ophalen. Ook de tweede plaats is een prijs en dus dien je van de partij te zijn, maar zowel teambaas Wolff als Hamilton sloeg het gala in Parijs over.

Wolff en Hamilton waren nog te boos vanwege wat hen was ‘aangedaan’. Er was die dag maar net besloten dat er geen beroepszaak werd ingediend tegen het kampioenschap van Verstappen en strak in het pak op een gala verschijnen was nog een brug te ver. Teamgenoot Valtteri Bottas was er wel, maar kwam pas na het mediamomentje binnen.

De absentie van Hamilton kan nog een staartje krijgen, juist omdat de FIA aanwezigheid verplicht. De nieuwe FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem vertelde tijdens een bezoek aan de Dakar Rally dat hij contract probeert te leggen met Hamilton, maar dat hij tot op heden geen antwoord heeft gehad.

FIA zoekt contact

“Ik denk dat Lewis er nog niet honderd procent klaar voor is om mijn berichten te beantwoorden. Ik neem hem dat niet kwalijk. Ik begrijp zijn positie”, aldus Ben Sulayem, die de afwezigheid van Hamilton tijdens het FIA-gala niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. “De kwaliteiten van Hamilton als coureur staan buiten kijf, maar regels gelden voor iedereen en dienen we te respecteren. Ik kan hem echter niet bestraffen of veroordelen zonder zijn kant van het verhaal te horen.”

Grote kans dat Hamilton zijn kant van het verhaal binnenkort deelt. Mercedes twitterde dit weekend een boodschap waaruit kan worden opgemaakt dat ‘Sir Lewis’ er nog niet klaar mee is. “Tegenslag kan sommigen breken, anderen gaan op recordjacht”, was de tekst verzegeld van een portret van Hamilton in race-overall.

Die knipoog naar het breken van records kan alleen maar slaan op die achtste wereldtitel, waarmee Hamilton op eenzame hoogte zou komen op de eeuwige ranglijst. Op dit moment deelt Hamilton die eer met Michael Schumacher. Beiden werden zeven keer wereldkampioen.

