Een relaxte Eileen Gu was lekker aan het snacken terwijl ze wachtte op haar score in de freeski slopestyle kwalificatie. Een score van 79.38 was uiteindelijk ruim genoeg om door te gaan naar de finale van dit onderdeel.

De in Amerika geboren 18-jarige, die China vertegenwoordigt op de Spelen , jaagt op een nieuwe medaille in de slopestyle en combineert dat ook met trainingen voor de halfpipe, dat donderdag op het programma staat.

Ad

Het is een dus drukke Spelen voor Gu, die vorige week het internet in China brak toen ze de big air-kampioen werd.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Gu eet burger voorafgaand aan training EEN UUR GELEDEN

Beijing 2022 | Eileen Gu springt op laatste moment naar olympische titel

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Freestyle Skiing Women's Slopestyle Qualification - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 2 UUR GELEDEN