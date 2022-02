Beijing 2022 | Walter Wallberg kroont zichzelf tot olympisch kampioen op de moguls

Het freestyleskiën is een echte olympische sport. Voor de deelnemers is dit het moment om hun sport aan de wereld te laten zien. Op dit moment presteren is dus essentieel.

De favoriet voor de titel is Mikael Kingsbury. De Canadees is de leider in het algemeen klassement van de wereldbekers en algemeen erkend als de beste freestyleskiër van het moment. Maar het is Walter Wallberg die de aandacht opeist. De Zweed staat na twee heats aan de leiding en in de derde heat zet hij de hoogste score van de dag neer: 83.23.

De tweede plaats is voor Kingsbury. Hiermee is hij de eerste atleet ooit die drie medailles wint op de moguls van het freestyleskiën. In Pyeongchang won hij het goud en vier jaar eerder in Sochi het zilver. De derde plaats is voor Ikuma Horishima.

