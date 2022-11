De eerste editie van The Match vond plaats in 2018 toen aartsrivalen Tiger Woods en Phil Mickelson het rechtstreeks tegen elkaar opnamen. Na een spannend gevecht met vier extra holes werd Mickelson de eerste winnaar en een nieuw evenement was geboren.

Het grote verschil tussen The Match en reguliere golfwedstrijden is dat het een rechtstreeks duel is tussen twee spelers of twee teams. Dit betekent dat er matchplay gespeeld wordt in plaats van het gebruikelijke strokeplay. Bij strokeplay worden simpelweg alle slagen bij elkaar opgeteld, terwijl bij matchplay elke hole 1 punt waard is.

De golfer die de hole het beste speelt, krijgt een punt. Het doet er niet toe of het verschil slechts één slag was of dat er vier slagen tussen zaten. Hierdoor zorgt een hele slechte hole niet voor onoverkomelijke schade en blijft de wedstrijd vaak lang spannend.

Na de eerste editie tussen Woods en Mickelson werd het evenement vooral gericht op het goede doel en entertainment. Bekende American football-spelers uit de NFL zoals Tom Brady en Peyton Manning vormden een team met Woods en Mickelson en er was ruimte voor veel lol op de baan. De spelers kregen allemaal een oortje en konden zo rechtstreeks praten met de commentatoren en de grappen over en weer waren niet van de lucht. Omdat het evenement geen gevolgen heeft voor de PGA-ranking waren ook de professionele golfers erg ontspannen.

The Match VII

Voor de zevende editie is men teruggegaan naar het concept van alleen professionele golfers. Dit keer worden er echter teams gevormd. Tiger Woods zal samen met Rory Mcilroy een team vormen. De tegenstanders zijn de twee Amerikanen Jordan Spieth en Justin Thomas. De vier mannen hebben bij elkaar opgeteld maar liefst 24 majors in het golf gewonnen en dus mag een hoog niveau verwacht worden.

De verwachting is dat er gespeeld zal worden met het Best ball principe. Alle vier de spelers slaan af vanaf de tee en vervolgens mag elk team bepalen met welke bal ze verder willen spelen. Vanaf dat punt spelen de golfers gewoon met hun eigen bal en telt de beste score van de twee.

Als Tiger Woods een birdie slaat en Rory Mcilroy een double bogey, dan staat er alsnog een birdie op de kaart voor dat team. Vervolgens wordt gekeken naar de beste score van het andere team om te bepalen wie het punt op deze hole krijgt. Bij een gelijkspel krijgen allebei de teams een half punt. Zo wordt er twaalf holes lang gespeeld tot er een winnaar is.

Voor het goede doel

Voor Tiger Woods is het al de derde keer dat hij meedoet aan The Match. Andere golfers die al ervaring hebben zijn Phil Mickelson, Bryson DeChambeau en Brooks Koepka. Deze laatste drie zijn echter overgestapt naar LIV Golf en dus zijn Mcilroy, Spieth en Thomas uitgekozen als nieuwe gezichten van de PGA, ook al is The Match geen officiële wedstrijd van de golfbond.

De opbrengt van The Match zal ten gunste komen van de slachtoffers van de orkaan Ian, die vorig maand veel schade aanbracht in Florida. Bij vorige edities werden vaak meerdere miljoenen dollars opgehaald. De wedstrijd zal dan ook gespeeld worden in Florida op de Pelican Golf Club in Belleair Florida.

Het publiek zal vooral geïnteresseerd zijn in Tiger Woods. Met vijftien gewonnen Majors is de Amerikaanse legende met afstand de meest succesvolle golfer van het viertal. Na het ernstige auto-ongeluk dat hij enkele jaren geleden had, is Woods echter een stuk minder gaan spelen. Woods focust zich op enkele toernooien per jaar en houdt zich ook veel bezig met het coachen van zijn zoontje Charlie. Golfliefhebbers zullen rijkhalzend uitkijken naar een nieuwe glimp van Woods op de golfbaan. De vraag is hoe vaak dit nog voor gaat komen voordat Woods met pensioen gaat.

Waar kijk je?

The Match VII met Tiger Woods, Rory Mcilroy, Justin Thomas en Jordan Spieth wordt live uitgezonden op Eurosport 2. Kijk je liever zonder reclame? Stream The Match dan via discovery+.

