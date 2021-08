Vol goede moed begonnen de handbal dames aan de kwartfinale tegen Frankrijk. Na 34 seconden scoorde Minko Estelle voor de Fransen. Het laatste moment dat er nog kansen leken te zijn voor Nederland was bij de 2-2 in de derde minuut. Maar toen de aansluiting eenmaal verloren was verdwenen ook de kansen op een halve finale. In de zevende minuut verstapte Lois Abbingh zich en moest geblesseerd naar de kant.

De eerste helft speelde Frankrijk gecontroleerd naar een 19-11. De tweede helft ging iets gelijkmatiger op, maar dat was ook omdat de Fransen wisten dat het voorbij was. Einde toernooi voor de Nederlandse handbaldames. Frankrijk begon tegenvallend aan de Spelen, maar inmiddels zijn ze één van de favorieten voor de titel.

Tokyo 2020 | Franse handbaldames simpelweg te sterk voor Nederland

