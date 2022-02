Het CAS heeft zich in een zeven uur durende zitting gebogen over de zaak-Valieva en besloten dat de minderjarige atlete beschermd dient te worden en dus niet mag worden uitgesloten voor de B-staal ook positief blijkt te zijn.

Het IOC nam de uitspraak van het CAS over en staat haar toe uit te komen in het restant van de Spelen. Wel zullen de medailles op deze onderdelen in Peking niet worden uitgereikt.

Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 | Valieva in tranen na korte kür individuele wedstrijd 27 MINUTEN GELEDEN

HARTMEDICATIE

Bij de behandeling van haar zaak mocht de atlete zich ook verweren. Ter verdediging voerde ze daarbij aan dat ze per ongeluk een hartmedicijn van haar opa ingenomen zou hebben. Dit zou de reden zijn waarom ze positief testte op het middel trimetazidine, wat inderdaad gebruikt wordt als hartmedicatie.

Tijdens de Russische kampioenschappen leverde de 15-jarige Valieva een positieve test af. Omdat die test in Stockholm geanalyseerd moest worden, moest het blijkbaar tot de Winterspelen duren voordat het resultaat bekend werd. Ze had kort daarvoor nog de Russische ploeg aan het goud in de landenwedstrijd geholpen met een indrukwekkende kür.

DE SLOTRONDE

In de Eurosport-podcast De Slotronde werd de zaak-Valieva ook besproken. "De Russen blijven maar doorgaan met overtredingen maken", constateerde Hans Klippus, die bovendien een diepongelukkige Valieva zag trainen. "Zij is het grote slachtoffer van deze affaire."

Beijing 2022 | Emotie bij Valieva op training in aanloop naar individuele wedstrijd

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Van Zundert plaatst zich voor vrije kür na uitstekend debuut 3 UUR GELEDEN