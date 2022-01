EK kunstrijden | Bekijk hier de korte kür van Lindsay van Zundert

Van Zundert ging onderuit tijdens de uitvoering van een drievoudige Rietberger, waarmee ze flink wat punten morste, en er viel nog wel meer op de uitvoering aan te merken. De totaalscore kwam uit op 48,92 en op basis daarvan is er flink wat hulp nodig van de andere deelneemsters om bij de beste 24 te behoren.

Een plekje bij de best 24 is bij het EK in Tallinn vereist om zaterdag ook de vrije kür te mogen schaatsen. Van Zundert slaagde er tijdens het WK wel in om door te dringen tot de vrije kür, waarna ze zo goed presteerde dat NOC*NSF op basis van haar leeftijd direct besloot om de kunstrijder af te vaardigen naar de Olympische Winterspelen.

Vlaggendraagster

Het is zoals opgemerkt voor het eerst sinds 1976 dat Nederland een kunstrijdster afvaardigt naar de Winterspelen. Diane de Leeuw was in Innsbruck de laatste en won toen een zilveren medaille. Dat lijkt voor haar opvolgster een stukje te hoog gegrepen, die in actie komt op de klanken van Imelda May’s ’11 Past the Hour’.

De winst voor Van Zundert is dat ze naar Peking mag en in feite zijn haar Spelen al geslaagd met deelname plus een rol als vlaggendraagster , want de atlete uit Etten-Leur werd aangewezen om samen met Kjeld Nuis de Nederlandse vlag te dragen tijdens de openingsceremonie.

