Beijing 2022 | Russisch team pakt goud op estafette, Duitsland stunt met zilver

Het fundament voor de zege van Rusland werd in de eerste beurten gelegd. In de klassieke stijl skieden Yulia Stupak en Natalia Nepryaeva weg van het veld. Alleen Duitsland kon volgen en was na twee beurten zelfs sneller dan de Russinnen.

In de derde ronde bouwde Victoria Carl de Duitse voorsprong nog uit. Slotloopster Krehl zag haar voorsprong echter als sneeuw voor de zon verdwijnen en de jonge Russische Stepanova haalde haar halverwege in, waardoor ze onbedreigd naar de zege kon skiën.

Sundling

Achter de kopgroep ontstond een groep met Finland, Zweden en regerend kampioene Noorwegen. Zweden had na de derde wisselbeurt de minst goede papieren. Frida Karlsson moest passen uit de groep, maar vrouw in vorm Jonna Sundling kon snel het gat dichten op Noorwegen en Zweden.

In de eindsprint versloeg ze Krista Pärmäkoski waardoor Zweden het beste Scandinavische land van de dag was.

