Klaebo en Ustiugov begonnen als favorieten aan de beslissende manche en maakten hun favorietenrol meer dan waar. Het ging om de Noor en de Rus en de tweestrijd die hieruit voortvloeide, was fantastisch om te zien.

Ustiugov dacht het heft in handen te hebben, maar tijdens de laatste afdaling besliste Klaebo hier toch echt anders over. Hij had niet alleen snode plannen, hij voerde ze ook uit. De leider in het klassement dook met veel snelheid de binnenbocht in.

Eindsprint Klaebo

Klaebo kwam weliswaar wat wijd uit, maar hield de bocht en nam bovendien veel snelheid mee naar de finishstraat. Vanaf dat moment was het beslist en bleek de bovenste trede van het podium in Zwitserland gereserveerd.

Achter Klaebo finishte Ustiugov als tweede, gevolgd door Richard Jouve die op de fotofinish net iets eerder over de streep gleed dan Erik Valnes.

