Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Bekijk ook interviews met Michael Chandler en Rose Namajunas

Main Card

- Charles Oliveira (155.5 lbs*) vs. Justin Gaethje (155 lbs)

- Rose Namajunas (115 lbs) vs. Carla Esparza (115 lbs)

- Michael Chandler (156 lbs) vs. Tony Ferguson (155.5 lbs)

- Mauricio 'Shogun' Rua (205.5 lbs) vs. Ovince St.Preux (205 lbs)

- Donald Cerrone (155.5 lbs) vs. Joe Lauzon (155.5 lbs)

Preliminary Card

- Randy Brown (170.5 lbs) vs. Khaos Williams (170 lbs)

- Francisco Trinaldo (170.5 lbs) vs. Danny Roberts (170.5 lbs)

- Macy Chiasson (145.5 lbs) vs. Norma Dumont (146.5 lbs**)

- Brandon Royval (125.5 lbs) vs. Matt Schnell (125.5 lbs)

Early Preliminary Card

- Blagoy Ivanov (253.5 lbs) vs. Marcos Rogerio de Lima (258.5 lbs)

- Andre Fialho (170.5 lbs) vs. Cameron VanCamp (170 lbs)

- Tracy Cortez (125.5 lbs) vs. Melissa Gatto (125 lbs)

- Kleydson Rodrigues (125.5 lbs) vs. CJ Vergara (126 lbs)

- Ariane Carnelossi (115.5 lbs) vs. Loopy Godinez (115 lbs)

- Journey Newson (135.5 lbs) vs. Fernie Garcia (135.5 lbs)

* Charles Oliveira woog 0.5 lbs te zwaar. Hij kreeg een extra uur om het gewicht eraf te halen, maar kwam een uur later even zwaar aan op de weegschaal. Hierdoor verliest Oliveira zijn titel en kan alleen Gaethje aanspraak maken op de vacante belt.

** Norma Dumont woog 0.5 lbs te zwaar en moet hierdoor 30% van haar gage afstaan aan Macy Chiasson.

Waar kijk je UFC 274?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

