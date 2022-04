Ariel Helwani wist eerder te melden dat de partij in de maak was. Inmiddels hebben beide partijen ingestemd met het gevecht.

Stabiele factor op zwaargewicht

Curtis Blaydes is al jaren een van de gevestigde namen in de UFC zwaargewicht divisie. De Amerikaan is misschien wel de beste worstelaar in de zwaargewicht divisie. Blaydes begon zijn UFC carrière in 2016 met een gevecht tegen huidig zwaargewicht kampioen Francis Ngannou. Blaydes verloor de partij nadat hij een scheur boven zijn oog opliep. Echter ging Blaydes vanaf dat moment als een trein. Blaydes versloeg onder meer Alistair Overeem en Mark Hunt en dwong daarmee een contender partij af tegen wederom Francis Ngannou. Wederom was Ngannou de dwarsligger voor Blaydes.

Curtis Blaydes moet op vijandig gebied proberen de overwinning te pakken Foto: Getty Images

Via KO in de eerste ronde werd verloren. Blaydes moest zich vervolgens wéér opnieuw terugvechten en deed dit met overwinningen tegen voormalig kampioen Junior Dos Santos en Alexander Volkov. Blaydes verdiende daarmee een #1 contenderpartij tegen Derrick Lewis. Wederom verloor Blaydes via KO, ditmaal in de tweede ronde en heeft hij nog altijd zijn titelgevecht niet gehad in de UFC. In zijn meest recente partij versloeg hij Jairzinho Rozenstruik via unanimous decision. Hij wist de Surinamer over 15 minuten te controleren op de grond. Eerder dit jaar wist Blaydes via KO zijn landgenoot Chris Daukaus te stoppen. Nu zal hij het moeten opnemen tegen toptalent Tom Aspinall.

Nieuw toptalent

De in de UFC nog altijd ongeslagen Aspinall maakte in 2019 de overstap van Cage Warriors naar de UFC. In de UFC maakte hij in juli 2020 zijn debuut tegen Jake Collier. Aspinall maakte korte metten met Collier en won die partij binnen 45 seconden via TKO. Nadat hij vervolgens ook wist te winnen tegen achtereenvolgens Alan Baudot, Andrei Arlovski en Serghei Spivac kreeg de man uit Liverpool in maart dit jaar dé kans om het main event van UFC London te vechten tegen Alexander Volkov. Aspinall versloeg Volkov via een Straight Armbar submission in de eerste ronde. Hiermee vestigde Aspinall zich in de top van de divisie.

Tom Aspinall pakte zijn grootste overwinning tot dusver tegen Alexander Volkov in maart Foto: Getty Images

