Overheidsonderzoeken

Er lopen meerdere overheidsonderzoeken naar James Krause in verband met verdachte gokpatronen rond een gevecht van zijn pupil Darrick Minner. Minner zou met een blessure het gevecht vorige maand tegen Shayilan Nuerdanbieke hebben aangevangen. Een paar uur voor de partij kwam er via meerdere gokkantoren enorm veel geld binnen.

UFC Vegas 64 | Shayilan finisht de geblesseerde Minner in de eerste ronde

Allemaal op een overwinning voor Shayilan in de eerste ronde via TKO binnen anderhalve minuut. Dit gebeurde ook. Minner blesseerde zijn been na een lage trap. Geruchten gingen dat het been van Minner al geblesseerd was. James Krause stond in de hoek van Minner.

James Krause

Krause is een ex-vechter die tegenwoordig zich volledig richt op trainen van vechters. Echter heeft hij ook een grote liefhebberij voor gokken. Hij heeft zelfs een eigen podcast waarin hij advies geeft over hoe en op wie je moet gokken. Krause heeft eveneens een Discord-chat voor abonnees.

James Krause met pupil Darrick Minner tussen de rondes in Foto: Getty Images

Nadat de UFC een code-of-conduct bericht naar buiten liet gaan eerder dit jaar dat zowel vechters, trainers als familieleden niet meer op gevechten mochten gokken bleef Krause doorgaan met zijn podcast en liet hij in zijn Discord-chat ook zien dat hij bleef gokken. Inmiddels hebben twee staten in Canada het onmogelijk gemaakt nog om op UFC-gevechten te gokken.

NSAC

De UFC is hier uiteraard niet blij mee. De Nevada State Athletic Commission meldde op 18 november aan de UFC dat de licentie van James Krause om zijn werk uit te voeren in Las Vegas is ingetrokken. Dit blijft voorlopig van kracht totdat het volledig onderzoek is afgerond

James Krause (rechts) samen met Darrick Minner na een van Minner's overwinningen in de UFC Foto: Getty Images

De UFC heeft sindsdien zowel Krause, vechters en managers laten weten dat vechters die blijven trainen met Krause en ook blijven gebruik maken van zijn gym met directe ingang worden geschorst en niet meer worden toegelaten in de UFC.

Vechters

De UFC heeft ook gelijk Darrick Minner uit de organisatie gezet. Marcelo Rojo die morgen in actie komt tijdens UFC Orlando traint eveneens bij Glory MMA & Fitness. Omdat de UFC pas vandaag met het statement naar buiten komt is er voor de Argentijn een uitzondering gemaakt. Vechters als David Onama, Jeff Molina, Miles Johns,

Brandon Moreno Foto: Getty Images

Tim Elliott en de in januari voor de titel vechtende Brandon Moreno zullen een nieuw onderkomen moeten vinden. De UFC zal alle noodzakelijke en passende stappen blijven nemen om ervoor te zorgen dat haar beleid en dat van de rechtsgebieden waarin het actief is, wordt nageleefd en gehandhaafd.

