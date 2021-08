Viñales viel zondag uit tijdens de slotfase van een moeizaam verlopen Grand Prix van Stiermaken, die op dezelfde Red Bull Ring werd verreden. De coureur meldde dat er sprake was van technische problemen, onder meer met de koppeling, maar na een analyse van de beschikbare data komt zijn team tot een heel andere conclusie.

“De motor is op onverklaarbare wijze verkeerd bediend”, aldus Yamaha in een verklaring . “Daarom moeten we tot onze spijt meedelen dat Viñales door Monster Energy wordt teruggetrokken van deelname aan de race in Oostenrijk.”

Onderzoek

“De beslissing van Yamaha volgt na uitgebreide bestudering van de beschikbare data en telemetrie. Yamaha komt tot de conclusie dat de acties van de coureur grote schade hadden kunnen veroorzaken aan zijn eigen motor en potentieel ook gevaarlijk waren voor andere deelnemers.”

Yamaha roept voor de Oostenrijkse Grand Prix geen vervanger op. Na dit weekeinde wordt duidelijk hoe het verder moet. De schorsing van Viñales is op dit moment tijdelijk, maar het is zeer de vraag of beide partijen – na het uiten van zulke zware beschuldigingen – nog nader tot elkaar kunnen komen.

Perspectief

Gebeurtenissen rondom Viñales kunnen door sommigen nu beter in perspectief worden geplaatst. Zo viel het ooggetuigen in Oostenrijk op dat de toerentalbegrenzer van Viñales op het rechte stuk stevig ingreep tijdens de laatste ronden, wat ten koste ging van de topsnelheid. Ook plaatsten enkele medewerkers van andere teams vraagtekens bij de manier waarop hij de pitstraat inreed.

Eerder werd al duidelijk dat Viñales na dit seizoen, ondanks een doorlopend contact, vertrekt bij het fabrieksteam van Yamaha. Viñales staat momenteel als zesde geklasseerd in het MotoGP-kampioenschap. Teamgenoot Fabio Quartararo heeft de leiding stevig in handen.

