GOUD VOOR MANNEN DUBBELVIER!

Het eerste goud voor Team NL is binnen! De mannen vier hebben een geweldige finale gevaren en zorgde zelfs voor een wereldrecord. Dirk uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers zijn de eerste Nederlandse atleten die het Wilhelmus te horen krijgen.

Dames dubbel twee





Een geweldige prestatie van Lisa Scheenaard en Roos de Jong, want in de finale van de dames dubbel twee pakte het duo de bronzen medaille. Het is de eerste bronzen plak van Team NL op de Spelen. Het Roemeense duo, met Ancuta Bodnar en Simona Radis, won overtuigend het goud. Het duo uit Nieuw-Zeeland pakte de zilveren medaille.

Heren dubbel twee

Wat was dit een ongekend spannende finale. Dankzij een mishaal van de Fransen was het tot en met de laatste meter niet duidelijk of Frankrijk of Nederland goud zou pakken, maar uiteindelijk had het Franse duo net genoeg voorsprong om als eerste over de streep te komen. Net geen goud, maar wat kunnen Melvin Twellaar en Stef Broenink trots zijn op deze zilveren plak. China eindigde als derde en sleepte zo het brons binnen.

Dames vier

Ook deze finale stond bol van de spanning, maar uiteindelijk kwamen onze Nederlandse dames net iets tekort voor de gouden plak. Het Australische viertal, dat de hele race op kop lag, won de race. De Ierse vrouwen eindigden op ruim vijf seconden op de derde plek.

Halve finales

Na de medailleregen kwamen er nog een aantal Nederlandse teams in actie op de halve finales. De mannen twee zonder haalde het vanwege een mishaal in de laatste meters net niet.

De vrouwen dubbeltwee met Marieke Keijser en Ilse Paulis eindigde in hun halve finale als derde en plaatste zich zodoende voor de finale.

