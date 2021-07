Finn Florijn mocht in de skiff het spits afbijten voor de Nederlandse roeiequipe op de Sea Forest Waterway. De 21-jarige zoon van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn wist zich echter niet rechtstreeks te plaatsen voor de kwartfinale en moet na een vierde plek in zijn heat proberen via de herkansing zijn olympisch toernooi een vervolg te geven. Er was een opvallende finish in de heat van de Nederlander; de Egyptenaar Elbana Abdelkhalek kwam in de baan van de Duitser Zeidler terecht. Het deerde de Egyptenaar niet - sterker nog, hij wist de Nederlander nog in te halen en hem daarmee naar de herkansingen te verwijzen.



Hoewel er dus een valse start was voor Florijn was het verder een succesvolle dag voor de Nederlandse roeiers met als hoogtepunt het olympisch record van de mannen dubbel-twee Twellaar & Broenink. Het Nederlandse duo gaat zo oppermachtig door naar de halve finale. Met 6:08:38 wisten ze ruim twee seconden onder de tijd van de Franse boot uit de eerste heat te duiken - op dat moment ook al een nieuw olympisch record.

Ook de mannen dubbel-vier en vrouwen dubbel-twee wisten hun heat te winnen en plaatsen zich voor de finale (dubbel-vier) en halve finale (dubbel-twee). De vrouwen dubbel-vier eindigde als tweede en plaatst zich zo ook voor de finale. Een gouden plak lijkt echter uitgesloten gezien de suprematie van de Chinese boot.









