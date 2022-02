Schaatsen

Beijing 2002 | Rit, ontknoping en huldiging - beleef de prachtige momenten van Ireen Wüst op weg naar Olympische Goud

De gouden race was prachtig, de ontknoping was prachtig en de huldiging was prachtig. Ireen Wüst is voor de vijfde Winterspelen op rij in bezit van een gouden medaille. Daarmee behoort ze tot de allergrootste olympische atleten. Dat besef moest even indalen bij Wüst, maar ze mocht echt weer plaatsnemen op de hoogste trede. Het doet haar veel. Prachtig om te zien.

00:07:49, 2 uur geleden