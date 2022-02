Schaatsen

Beijing 2022 | Monsterlijke sprint van Schouten voor derde goud

Irene Schouten wint haar derde gouden medaille van deze Spelen! De Nederlandse is de snelste op de massastart. Een sprint van maarliefst twee rondes was nodig om de verschillen duidelijk te maken bij de dames. Op de laatste meters lag de snelheid van Schouten nog het hoogst waardoor ze haar ijzers als eerste over de finish kon duwen. Het zilver gaat naar Blondin en het brons naar Lollobrigida.

